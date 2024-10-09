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AB’den Google’a 2,4 milyar euroluk darbe

AB’den Google’a 2,4 milyar euroluk darbe
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Ekim 2024 - 16:09

ABD’li teknoloji devi Google, AB tarafından açılan rekabet davasında verilen 2,4 milyar avroluk para cezasına karşı son teymiz mahkemesini de kaybetti. Böylece şirketin cezayı ödemesi kesinleşti.

Avrupa Birliği Adalet Divanı, şirketin 2,4 milyar euro (2,7 milyar dolar) tutarındaki para cezasına yaptığı itirazı reddederek alt mahkemenin kararını onadı.

AP’nin haberine göre mahkeme “Adalet Divanı, bugünkü kararıyla temyizi reddederek Genel Mahkeme’nin kararını onadı” dedi.

Komisyon, Silikon Vadisi devinin 2017’de ziyaretçileri kendi Google alışveriş hizmetine yönlendirerek rakiplerine karşı rekabet ihlali yaptığına karar verdi.

Google, yaptığı kısa açıklamada, “Mahkemenin çok özel bir olgu kümesine ilişkin kararından dolayı hayal kırıklığına uğradık” dedi.

Şirket, komisyonun rakiplerine eşit davranmasını gerektiren kararına uymak için 2017’de değişiklikler yaptığını söyledi.

Avrupa tüketici grubu BEUC, mahkemenin kararını memnuniyetle karşılayarak, bunun bloğun rekabet hukukunun dijital pazarlarda oldukça alakalı olmaya devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Genel müdür Agustín Reyna, “Google, rakip karşılaştırmalı alışveriş hizmetlerinin neredeyse görünmez olmasını sağlayarak milyonlarca Avrupalı ​​tüketiciye zarar verdi. Google’ın yasadışı uygulamaları, tüketicilerin giysilerden çamaşır makinelerine kadar her türlü üründe rakip karşılaştırmalı alışveriş hizmetlerinden potansiyel olarak daha ucuz fiyatlara ve faydalı ürün bilgilerine erişmesini engelledi.” dedi.

DİĞER DAVALAR DEVAM EDİYOR 

Google, Android mobil işletim sistemi ve AdSense reklam platformuna karşı açılan diğer iki AB rekabet cezasına itiraz etmeye devam ediyor. Şirket, AB Genel Mahkemesi’nin 2022 kararında komisyonun 4,125 milyar euro cezasını onaylamasıyla Android davasında ilerleme yaşandı. AdSense davasında 1,49 milyar euroluk cezaya karşı ilk itirazı henüz karara bağlanmadı.

Pazartesi günü başlayan ABD’deki rekabet davasında ise ABD Adalet Bakanlığı şirketin reklam teknolojisi sektöründe tekel sahibi olduğunu iddia ediyor.

İngiliz rekabet düzenleyicileri, geçen hafta Google’ı reklam teknolojisindeki hakimiyetini kötüye kullanmakla suçlarken, AB de kendi soruşturmasını yürütüyor.

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