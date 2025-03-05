TÜRKİYE, STARLINK İLE GÖRÜŞMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elon Musk’ın uzay tabanlı internet hizmeti Starlink ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin iletişim altyapısının güçlendirilmesi için yapılan çalışmalarda güvenliğin öncelikli olduğunu belirtti ve gerekli koşullar sağlanmadan Starlink’e lisans ve ruhsat verilmeyeceğini ifade etti.

STARLINK TÜRKİYE’DE KULLANIMA SUNULACAK MI?

Bakan Uraloğlu’nun açıklamalarına göre, Türkiye’nin alçak yörünge uydularına yönelik bir planlama içinde olduğu ancak bu hizmetlerin tam güvenlik sağlanmadan devreye alınmayacağı vurgulandı. Türkiye’nin yerli ve milli çözümleri ön planda tutarak, güvenlik odaklı bir süreç yürüttüğü belirtiliyor.

Bakan Uraloğlu’nun Starlink ile ilgili açıklamaları şu başlıkları içeriyor:

✔ Starlink ile görüşmeler sürüyor, ancak güvenlik kriterleri ön planda tutuluyor.

✔ Türkiye’nin iletişim altyapısını güçlendirmek için alternatif çözümler değerlendiriliyor.

✔ Lisans ve ruhsat süreci için gerekli şartların sağlanması gerekiyor.

✔ Türkiye, yerli uydu ve internet projelerine de öncelik vermeye devam ediyor.

STARLINK NE ZAMAN TÜRKİYE’DE FAALİYETE GEÇECEK?

Starlink’in Türkiye’de resmi olarak hizmet vermesi için belirlenen kriterlerin tamamlanması bekleniyor. Türkiye, uydu internet çözümlerinde hem Starlink gibi küresel firmalarla hem de yerli girişimlerle ilerlemeyi hedefliyor. Starlink’in Türkiye’de ne zaman kullanıma açılacağı konusunda ise net bir tarih verilmiş değil.

TÜRKİYE YERLİ VE MİLLİ ÇÖZÜMLERE ÖNEM VERİYOR

Bakanlık, Türkiye’nin kendi uydu projelerine de yatırım yaparak bağımsız bir iletişim altyapısı oluşturmayı hedeflediğini belirtiyor. Bu kapsamda, Türksat uyduları ve diğer yerli internet projeleri öncelik taşırken, yabancı şirketlerle yapılan anlaşmaların da ulusal güvenlik çerçevesinde değerlendirildiği ifade ediliyor.

Türkiye’de Starlink’in resmi olarak faaliyete başlaması için sürecin nasıl ilerleyeceği ve lisans sürecinin ne zaman tamamlanacağı merakla bekleniyor.

kaynak: https://www.ensonhaber.com