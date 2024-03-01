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Dünürünü öldürdü, Yunanistan sınırında kaçarken yakalandı

Dünürünü öldürdü, Yunanistan sınırında kaçarken yakalandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Kasım 2024 - 10:41

Adana’da sokakta tartıştığı dünürü Abdulkadir Tozkoparan’ı (47), tabancayla ensesinden vurarak öldüren Nazmi Çelik (51), göçmen kaçakçılarıyla anlaşıp Yunanistan’a gitmek üzere sınırdan geçerken yakalandı.

Olay, 12 Ekim’de saat 18.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde meydana geldi. Kızı, damadından şiddet gördüğü gerekçesiyle evine dönen Nazmi Çelik, dünürü Abdulkadir Tozkoparan’a kin beslemeye başladı. Yanına aldığı ruhsatsız tabancayla dünürünün evine giden Çelik, sokakta Tozkoparan ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada Nazmi Çelik, tabancayla Abdulkadir Tozkoparan’ı ensesinden vurup kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Tozkoparan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Abdulkadir Tozkoparan, toprağa verildi.

Dünürünü öldürdü, Yunanistan sınırında kaçarken yakalandı

 

SINIR KAPISINDA ÖNLEM ALINDI

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çelik’in cinayetin ardından kentten ayrıldığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, Nazmi Çelik’in yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığını belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine İpsala Sınır Kapısı’nda güvenlik önlemi alındı. Göçmen kaçakçılarıyla anlaşıp, Yunanistan’a gitmek üzere kamyonete binen Çelik, sınır kapısında güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Dünürünü öldürdü, Yunanistan sınırında kaçarken yakalandı

 

Abdulkadir Tozkoparan

TUTUKLANDI

Gözaltına alınıp, Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Nazmi Çelik, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Edirne Adliyesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye çıkarılan Çelik, tutuklandı.

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