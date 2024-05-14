Antalya’da orman yangını!

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.
Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait bir helikopter, 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.
Orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında 2 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.