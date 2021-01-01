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Milyoner Sevgilisi Kim ?

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Milyoner Sevgilisi Kim ?
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08 Eylül 2021 - 16:55
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Bu  yaz hiç durmadan Yunanistan adalarında çektirdiği seksi pozlarını
instagram adresinde yayınlayan Eda Taşpınar bu gezilerin paralarını
kimin karşıladığı merak konusu oldu.


Yanında bir ekip ile dolaşan, fotoğrafçısı, asistanı ile birlikte Ada’nın
belli yerlerinde, Bodrum ve Çesme’de seksi fotoğraflar çektiren
ünlünün milyoner sevgilisi kim ?

Eda Taşpınar’ın bu yaz paylaştığı pozlar ;

Eda Taşpınar bikinili pozlarıyla olay oldu! Binlerce beğeni aldı... - Sayfa 1

Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmayı başaran Eda Taşpınar bütün yaz doyasıya tatil yaptı.

Eda Taşpınar bikinili pozlarıyla olay oldu! Binlerce beğeni aldı... - Sayfa 2

Tatilden sık sık kareler paylaşan Eda Taşpınar, formda vücuduyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Eda Taşpınar bikinili pozlarıyla olay oldu! Binlerce beğeni aldı... - Sayfa 3

Taşpınar son olarak, mini bikinisiyle denizde olduğu anları yayınladı.

Eda Taşpınar bikinili pozlarıyla olay oldu! Binlerce beğeni aldı... - Sayfa 4

Taşpınar’ın bu paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Öte yandan Eda Taşpınar, formda vücudu ve bronz teniyle gözleri üzerine topladı.

Eda Taşpınar bikinili pozlarıyla olay oldu! Binlerce beğeni aldı... - Sayfa 5

 

Eda Taşpınar bikinili pozlarıyla olay oldu! Binlerce beğeni aldı... - Sayfa 6

Eda Taşpınar sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle sık sık gündem oluyor. İşte o kareler…

Eda Taşpınar bikinili pozlarıyla olay oldu! Binlerce beğeni aldı... - Sayfa 7
Eda Taşpınar bikinili pozlarıyla olay oldu! Binlerce beğeni aldı... - Sayfa 8
Eda Taşpınar bikinili pozlarıyla olay oldu! Binlerce beğeni aldı... - Sayfa 9
Eda Taşpınar bikinili pozlarıyla olay oldu! Binlerce beğeni aldı... - Sayfa 10
Eda Taşpınar bikinili pozlarıyla olay oldu! Binlerce beğeni aldı... - Sayfa 11
Eda Taşpınar bikinili pozlarıyla olay oldu! Binlerce beğeni aldı... - Sayfa 12
Eda Taşpınar bikinili pozlarıyla olay oldu! Binlerce beğeni aldı... - Sayfa 13
Eda Taşpınar bikinili pozlarıyla olay oldu! Binlerce beğeni aldı... - Sayfa 14
Eda Taşpınar bikinili pozlarıyla olay oldu! Binlerce beğeni aldı... - Sayfa 15
Eda Taşpınar bikinili pozlarıyla olay oldu! Binlerce beğeni aldı... - Sayfa 16
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
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