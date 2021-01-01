Milyoner Sevgilisi Kim ?

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Bu yaz hiç durmadan Yunanistan adalarında çektirdiği seksi pozlarını

instagram adresinde yayınlayan Eda Taşpınar bu gezilerin paralarını

kimin karşıladığı merak konusu oldu.



Yanında bir ekip ile dolaşan, fotoğrafçısı, asistanı ile birlikte Ada’nın

belli yerlerinde, Bodrum ve Çesme’de seksi fotoğraflar çektiren

ünlünün milyoner sevgilisi kim ?

Eda Taşpınar’ın bu yaz paylaştığı pozlar ;

Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmayı başaran Eda Taşpınar bütün yaz doyasıya tatil yaptı.

Tatilden sık sık kareler paylaşan Eda Taşpınar, formda vücuduyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Taşpınar son olarak, mini bikinisiyle denizde olduğu anları yayınladı.

Taşpınar’ın bu paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Öte yandan Eda Taşpınar, formda vücudu ve bronz teniyle gözleri üzerine topladı.