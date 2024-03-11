Fatih Erbakan’a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘zübük’ sözüyle sizi mi kastetti?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘zübük siyasetçiler’ ifadesi hakkında konuştu.
31 Mart seçimleri öncesinde AK Parti ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Cumhur İttifakı’nda yer almayan Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da tepkisini çekmişti.
“AK PARTİ’NİN SEÇİM BÜROSU VE OTOBÜSÜNÜ KULLANMIYORUZ”
Erdoğan’ın “Hem bize kaybettirmek için çalışıp hem de bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz” sözleriyle çıkıştığı YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, “AK Parti’nin seçim bürosu ve otobüsünü kullanmıyoruz. “Bize verdiğiniz oylar AK Parti’ye gidecek, Tayyip Beyle anlaştık” demiyoruz. Adaylarımızı çıkarmışız, rekabete girmişiz. Gölge sözünden bir şey anlayamıyorum” diye konuştu.
“GÖLGE DERKEN NEYİ KASTEDİYORLAR?”
Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerini üstüne alınıp alınmadığına yönelik soruya ise “Belki o kasıtla söylenmiş olabilir ama mantıklı görmüyorum. AK Parti’nin kampanya imkanlarından yararlanmıyoruz. Gölge derken neyi kastediyorlar?” yanıtını verdi.
“İLKELERE UYULMAMASI DOLAYISIYLA BÖYLE BİR KARAR ALDIK”
“Bunun adı siyasi şantajcılıktır” diyen Erdoğan’ın “Zübük siyasetçiler” ifadesiyle kendisini kastedip kastetmediği sorulan Erbakan, gazeteci İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada “Zübük; ilkesi ve duruşu olmayan, menfaati için şekilden şekile giren siyasetçi tipi. Öyle olunca üzerimize alınmıyoruz. 14 Mayıs’ta ilkelerimiz kabul edildiği için “Varız” dedik. Şimdi ilkelere uyulmaması dolayısıyla böyle bir karar aldık” ifadelerini kullandı.