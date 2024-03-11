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Fatih Erbakan’a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘zübük’ sözüyle sizi mi kastetti?

Fatih Erbakan’a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘zübük’ sözüyle sizi mi kastetti?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Mart 2024 - 15:37

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘zübük siyasetçiler’ ifadesi hakkında konuştu.

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