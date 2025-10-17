Burcu Köksal’dan AKP’ye Geçeceği İddialarına Sert ve Net Yanıt: “Alnım Ak, Başım Dik”

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP’den AKP’ye geçeceği yönündeki kulis iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu ve iddiaları sert bir dille yalanladı. Köksal, parti içindeki bazı kişilerin kendi konumunu zayıflatmak için çeşitli senaryolar ürettiğini belirterek, yıllardır süren mücadelesini anlattı.

Köksal, açıklamasında, “Bulunduğum yerdeyim, parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum. Yıllardır iftiraları çürüterek, yalanları yıkarak mücadeleme devam ediyorum. 37. Kurultay’dan beri huzurlu bir günüm olmadı” dedi.

Parti İçi Engellemeler ve İftiralar

Belediye başkanlığı adaylığı sürecinde partisinden bazı kişiler tarafından engellendiğini vurgulayan Köksal, “Memleketime belediye başkan adayı oldum ve hizmet etmek için buradayım. Adaylığım sürecinde partimden kovuldum, linç edildim. Bazı CHP’li gazeteciler, kazanamaz yüzde 5 alır 10 alır diyerek anti propagandaya maruz bıraktı. Partideki marjinal bazı kişiler kazanmamam için kapı kapı çalıştı. Sonuç olarak rekor oyla seçildim, şimdi ise iftiralarla hedef alınıyorum” dedi.

Köksal, eşine, çalışma arkadaşına ve tanımadığı bir müdüre yöneltilen 60 milyon TL rüşvet iddialarına da değindi. Yargıya başvurduklarını ve suçlayıcı kişilerin isimlerinin savcılık dosyasında kayıtlı olduğunu söyledi. Ancak genel merkezin ilgili PM üyesine herhangi bir yaptırım uygulamadığını, aksine kurultaylarda ödüllendirildiğini belirtti.

Sosyal Medya ve Parti İçi Saldırılar

Köksal, sosyal medyada kendisine yönelik ırkçılık ve faşistlik suçlamalarının, PM üyesi Y.G.’nin desteğiyle yapıldığını ve bu kişilerin disiplin işlemlerinin yapılmadığını ifade etti. “Mevcut il başkanı, disiplin kurulu toplanmıyor gibi bahanelerle hiçbir işlem yapmadı. Bugüne kadar bana saldıranlara karşı ses çıkarmadı. Şimdi adımı kullanarak oy istiyorlar” dedi.

Alnı Ak, Başım Dik

Burcu Köksal açıklamasının devamında, “En son bir restoranda çekilen saçma sapan görüntü üzerinden linç edildik. Trol hesaplarda videodakinin eşim olduğu yazıldı, 700 milyon rüşvet senaryoları üretildi. Çok şükür alnım ak, başım dik. Ekşi yemedik, karnımız ağrısın. Bizimle alakası olmayan bir konuda bile iftira atıldı, hakkımızı kendimiz savunduk” ifadelerini kullandı.

Köksal, siyasette hem hizmet vermeye çalışırken hem de içten gelen saldırılarla mücadele ettiğini belirtti ve sözlerini şöyle tamamladı: “Şimdi Pazar günü il kongresinde olacağım. Benim kuyumu kazanlarla, iftira ve hakaret edenlerle, Allah’tan korkmayıp kuldan utanmayanlarla hesaplaşacağım. Hiç kimsenin benim yüzümden iftira ve hakaretlere maruz kalmasını istemiyorum.”

Burcu Köksal’ın açıklamaları, CHP içindeki tartışmaların ve belediye başkanının kararlı duruşunun altını çizdi. Belediye başkanlığı süresince hem parti içi engellemelerle hem de sosyal medyadaki saldırılarla mücadele eden Köksal, AKP’ye geçeceği iddialarını net bir şekilde yalanlayarak, partisinde kalacağını ve çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.