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Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Eylül 2023 - 17:00

TEM Otoyolu’nda sabah saatlerinde hareket halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Sürücüsünün kendisini güçlükle dışarıya attığı otomobil alevlere teslim olurken, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DHZ 395 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek yangına müdahalede bulundu. Durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildiren sürücü araca söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alevler içerisinde kalan otomobil ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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