Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu leopar desenli kıyafetiyle kasıp kavurdu!

Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu leopar desenli kıyafetiyle kasıp kavurdu!
5 views
06 Ocak 2022 - 14:11

Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu leopar desenli kıyafetiyle kasıp kavurdu!

Teşkilat dizisinde canlandırdığı Ceren karakteri ile gündemden düşmeyen Ezgi Eyüboğlu, son paylaşımlarıyla hayranlarını mest etti.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu leopar desenli kıyafetiyle kasıp kavurdu! - Sayfa 1

33 yaşındaki güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu leopar desenli kıyafetiyle kasıp kavurdu! - Sayfa 2

Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen güzel oyuncu, leopar desenli stiliyle yorum yağmuruna tutuldu.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu leopar desenli kıyafetiyle kasıp kavurdu! - Sayfa 3

Eyüboğlu’nun cesur pozlarına, ”Nerede o cici kız?”, ”Sen insansan biz neyiz!” ve ”Her halin güzel” gibi yorumlar yapıldı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu leopar desenli kıyafetiyle kasıp kavurdu! - Sayfa 4

1988 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ezgi Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi’nde İktisat okudu.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu leopar desenli kıyafetiyle kasıp kavurdu! - Sayfa 5

Ardından Bahçeşehir Üniversitesi’nde Oyunculuk eğitimi alan Eyüboğlu, 2007 yılında yer aldığı Senin Uğruna dizisiyle ekran macerasına başladı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu leopar desenli kıyafetiyle kasıp kavurdu! - Sayfa 6

Arka Sokaklar, Kalbim Seni Seçti, Muhteşem Yüzyıl, Sudan Bıkmış Balıklar, Yalan Dünya ve Adı Mutluluk gibi projelerde rol alan Eyüboğlu, şimdilerde Teşkilat dizisinde ‘Ceren’ karakterine hayat veriyor.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu leopar desenli kıyafetiyle kasıp kavurdu! - Sayfa 7

Özel hayatıyla da sık sık magazin gündemini meşgul eden ünlü oyuncu, 2016-2019 yılları arasında meslektaşı Kaan Yıldırım ile evli kalmıştı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu leopar desenli kıyafetiyle kasıp kavurdu! - Sayfa 8

Ezgi Eyüboğlu, Yıldırım ile boşandıktan sonra Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamıştı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu leopar desenli kıyafetiyle kasıp kavurdu! - Sayfa 9

İşte o pozları:

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu leopar desenli kıyafetiyle kasıp kavurdu! - Sayfa 10
Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu leopar desenli kıyafetiyle kasıp kavurdu! - Sayfa 11
Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu leopar desenli kıyafetiyle kasıp kavurdu! - Sayfa 12
Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu leopar desenli kıyafetiyle kasıp kavurdu! - Sayfa 13
Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu leopar desenli kıyafetiyle kasıp kavurdu! - Sayfa 14

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sabancı Sigara ve Tütün’den Çekildi, Hisselerini Philip Morris’e SattıSabancı Sigara ve Tütün’den Çekildi, Hisselerini Philip Morris’e Sattı
Cumhur İttifakı Seçmeni Yeni Yıldan UmutsuzCumhur İttifakı Seçmeni Yeni Yıldan Umutsuz
Erdoğan ve Bahçeli’nin Masasındaki 4 Kritik Konu Neydi?Erdoğan ve Bahçeli’nin Masasındaki 4 Kritik Konu Neydi?
İlker Aycı ve Eşi Kazakistan’da Mahsur Kaldı İddiasıİlker Aycı ve Eşi Kazakistan’da Mahsur Kaldı İddiası
Melis Sezen’den Maske Kimsin Sen Programında Cesur TercihMelis Sezen’den Maske Kimsin Sen Programında Cesur Tercih
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara Metaverse Evrenindeki 4. Şehir Oldu! Mansur Yavaş Açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sabancı Sigara ve Tütün’den Çekildi, Hisselerini Philip Morris’e Sattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhur İttifakı Seçmeni Yeni Yıldan Umutsuz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan ve Bahçeli’nin Masasındaki 4 Kritik Konu Neydi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İlker Aycı ve Eşi Kazakistan’da Mahsur Kaldı İddiası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Melis Sezen’den Maske Kimsin Sen Programında Cesur Tercih
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Buket Aydın Sütyensiz Hırkasıyla Poz Verdi ama Kendini Sansürledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ebru Polat seksi videosunu paylaşıp küfür etti! Görenler şaşkına döndü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Teşkilat’ın Ceren’i Ezgi Eyüboğlu leopar desenli kıyafetiyle kasıp kavurdu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TMO’dan ekmek zammına karşı hamle
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara Metaverse Evrenindeki 4. Şehir Oldu! Mansur Yavaş AçıkladıOcak 6, 2022-3:20 pm
Cumhur İttifakı Seçmeni Yeni Yıldan UmutsuzOcak 6, 2022-3:05 pm
Melis Sezen’in bacak dekolteli yeni yıl pozu Instagram’ı salladı! “Olmaz böyle güzellik”Ocak 3, 2022-3:04 pm
Michaela Astro’dan Yıllık Burç YorumlarıAralık 30, 2021-1:04 pm
FARUK TINAZ HAYATINI KAYBETTİAralık 23, 2021-3:40 pm
Borsa İstanbul’dan açıklama! Yukarı adım bugün de devam edecekAralık 21, 2021-9:14 am
Dolar ve Euro’su olanlara kötü haberAralık 21, 2021-9:11 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !