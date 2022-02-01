Ebru eski eşinin zamparalıklarını biliyordu

Seren Serengil çok da başarılı buluyorum iyi bir araştırmacı her şeyi bulup konuşuyor söylediklerinde de hep haklı çıkıyor çok başarılı buluyorum zaman zaman programını izliyorum kendisini tebrik ediyorum. Rıza Sarraf ve Petek Dinçöz ün ilişkisi konusunda patlatan Gine Seren oldu.

Olayları tamamen izledim. Bu günde Petek Dinçöz ayrıldığı eşi yayına bağlandığında kızmamak için kendimi zor tutum. Petek işyerlerine işleri ile ilgili eylenmelerine hiç karışmadım beni ilgilendirmez demesi beni çileden çıkardı.

Petek bence bu adamdan ayrılmasıyla doğru bir şey yapmış adam bana karışmayan bin yaşasın gibi bir şey neyse bu olayın bana da zaman tanıyan İranlı asılı Azerbaycan da büyük işler yapan bir arkadaşı vardı onunla telefonda konuştum Tabii ki bana ismini açıklaması için ricada bulundu Ben ismimi açıklamak istemiyorum.

Petek Maime Rıza Sarraf’ın yayına gitmiş ondan destek istemiş Rıza onlara destek olmak için yardımcı olmuş Ama bunda öncede birkaç kişinin gittiğinin bildiğinin onların adlarını söylemek için çok zorladım ama söylemedim bunları sanatçı ünlü isimleri olduğunu biliyorum Rıza’nın Rus bir sevgilisi var uzun bir süredir onunla birlikte olduğunu söyleyen yakın dostu Rus kızının bunların hepsinden daha güzel olduğunun belirti.

EBRU İLE NE ZAMAN GÖRÜŞÜYORLAR

Ebru Reza ilişkisi bitmedi demesin beni çok şaşırtmıştı. Onlar Bizim yüzümüzden Ebru’ya zarar gelmemesi için yapılan bir boşanmaydı. Ebru Gündeş Rıza kadınlar ilişkisinin biliyor hiçbir şey demiyor adamın yaptıkları ortada ortak tanıyan herkes bunun biliyor.

Bunun bilmemesine rağmen Ebru Onun hayatına hiç karışmamıştır Rıza İstanbul’dayken zamparalık yapan birisi Ama bu kadar açık yapamazdı Çünkü Medya hep Ebru’nun eşi olduğu için yapamazdı korkardı. Herkesin keyfi yerine de diyerek telefon konuşmasını bittirdik.

Evet Ebru’nun anlaşmalı boşanmasını öğrenmiş olduk adam genç parası pulu var Ebru bir dedeğinin iki etmiyordu Neredeyse (mars) alacaktı Ebru ya Ebru kamaralar önün de bunun söylemişti. Yeni dostlar Ebru Gündeş eski eşinin ne kadar Zampara olduğunu biliyormuş.

Kim bilir kimler Maimi gidip gelmiştir ey bunlarda biri de Petek işte.