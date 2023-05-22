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Sinan Oğan kararını açıkladı mı? Kimi destekleyecek?

Sinan Oğan kararını açıkladı mı? Kimi destekleyecek?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Mayıs 2023 - 12:34
28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turunda kimi destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan, kararını verdi mi? Cumhurbaşkanı seçimi ilk turda salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine 2. tura kalmıştı. Peki, Sinan Oğan kimi destekleyecek? Sinan Oğan kararını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?

Türkiye ‘Sinan Oğan kimi destekleyecek?‘ sorusunun yanıtını merak ediyor. Cumhurbaşkanı 2. tur seçimine bir haftadan az bir süre kaldı. Oğan kararını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?

Sinan Oğan kararını Twitter’dan yaptığı bir paylaşımla bugün saat 17.00’da açıklayacağını duyurdu.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, kimi destekleyecek? Sinan Oğan, Cumhur İttifakı’nı mı, Millet İttifakı’nı mı destekleyecek?

Sinan Oğan’ın ittifak olarak mı açıklama yapacağı yoksa bireysel olarak mı bir adaya destek vereceği bugünkü basın toplantısında belli olacak.

Twitter’dan 11 maddelik açıklama yaptı

 

Sinan Oğan, sosyal medya hesabından 11 maddelikşu açıklamayı yaptı:

“Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde;

* Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik,

* HDP üzerinden oluşturulan ‘kilit parti’ söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik,

* İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta ‘yedek’ olarak görülen Türk Milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin merkezine yerleştirdik,

* Türkiye’de güçlü bir Milliyetçi Seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı,

* Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakla beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk,

* İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık, bizi ‘dikkate almak istemeyen’, ‘saymaya gerek görmeyen’ siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük,

* Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk, bu konuda her iki ittifakada da bir geri dönüş takviminin oluşturulmasına katkıda bulunduk,

* PKK, FETÖ vb gibi her türlü terör örgütüyle mücadele konusunda takındığımız ilkeli ve kararlı tavrın siyasetin ana akımında da yer bulmasını sağladık,

* HDP ve Hüda-Par’ın Türk siyasetini esir almalarına engel olduk,

* Anayasanın değiştirilemez ilkeleri, Türklük gibi konularda farkındalık oluşturduk.

* Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı toplumumuzun büyük takdir ve desteğini görerek siyaset yapma tarzımızla farkındalık oluşturduk.”

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