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e-Devlet’te yeni dönem! Tarifeler karşılaştırabilecek

e-Devlet’te yeni dönem! Tarifeler karşılaştırabilecek
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28 Nisan 2022 - 10:32

e-Devlet’te yeni bir dönem başlıyor. İnternet ve telefon aboneleri artık tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırabilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet ve telefon abonelerinin, e – Devlet üzerinden tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırabilmelerine olanak veren yeni bir düzenlemeye gidiyor.

Milliyet’te yer alan habere göre, çalışma ile tarife veya kampanya tekliflerinin herhangi ikisinin seçilmesine ve seçilen iki teklifin detay kısmında yer alan parametreler de dahil olmak üzere özelliklerinin tek bir ekranda karşılaştırılmasına imkan sağlanacak.

Uygulama, 200 bin ve üzeri abonesi olan işletmeciler ile isteyen diğer işletmecileri kapsayacak. Düzenleme, bireysel abonelik sözleşmesi ile sunulan sabit internet, sabit telefon, TV, mobil telefon ve adrese dayalı mobil internet hizmetlerinde geçerli olacak.

KARŞILAŞTIRMA İMKANI

Düzenlemenin hayata geçmesi ile tüketicilerin, e – Devlet üzerinden, işletmecilerin tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırmalarına olanak sağlanacak. Tarife karşılaştırma hizmetinde yapılacak sorgular anlık olarak işletmecilere iletilecek, işletmeciler de sorgulara anlık olarak cevap verecek.

Tarife karşılaştırma hizmetini kullanmak isteyen tüketiciler, öncelikle karşılaştırma yapacakları hizmet türünü belirleyecek. Sistem üzerinden vatandaşlara işletmeci adı, ortalama aylık ücret aralığı, ödeme tipi (faturalı / ön ödemeli), numara taşıma veya internet servis sağlayıcılığı değişikliği olup olmadığı ve taahhüt süresi gibi konularda filtreleme seçenekleri de sunulacak.

Tarife veya kampanya tekliflerinin detayları tek ekrandan görülebilecek.

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