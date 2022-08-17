Yunanistan’da ‘Abdülhamid Han’ alarmı sürüyor… Yeni Türkiye iddiası!

Dünyada sadece 5 tane olan ve birisi de Türkiye’de bulunan Abdülhamid Han Gemisi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedefe doğru yola çıkmasının yankıları sürüyor. Yunan basını gemiyi bir kez daha manşetlerine taşıyıp yeni bir iddia ortaya attı.

Komşu Yunanistan’da gündem bir kez daha Türkiye… Türkiye’nin Abdülhamid Han Sondaj Gemisi 9 Ağustos’ta görevine başladı.

Rotası resmen açıklanan gemi buna rağmen komşu basının gündeminden bir türlü düşmüyor.

Gün aşırı gemi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atan Yunan basını şimdi de Türkiye’nin ‘sakin gibi’ görünmeyi tercih ettiğini yazdı.

Ta Nea gazetesinin birinci manşetten okurlarına sunduğu haberde Türkiye’nin uluslararası toplumun tepkisinden kaçınmak için ‘sakin gibi’ görünmeyi tercih ettiğini iddia edildi.

‘Türk sondaj kulesinin rotasını değiştirme riski’ başlıklı haberde şu ifadeye yer verildi;

Ankara Doğu Akdeniz’de yüksek yoğunluklu bir senaryoyu şimdilik riske atmaya istekli görünmüyor’

Gazete Atina’nın tüm senaryolara değerlendirdiğini ve teyakkuzda olduğu iddiasını yineledi.

15 AĞUSTOS İDDİASI YALAN ÇIKTI!

Ta Nea geçtiğimiz günlerde ‘Türkiye’nin 15 Ağustos planı’ olarak özetlediği iddiayı sayfasına taşımıştı.

Gazete Türkiye’nin terör örgütü FETÖ ve PKK üyelerinin kaçış rotası olan Evros ve ona yakın olan adaların açıklarında da çalışma yapabileceğini öne sürmüştü.

Yunanistan’da kısa sürede gündemin bir numaralı maddesi haline gelen haberde şu ifadelere yer verilmişti;

‘Abdülhamid Han Gemisi şu ana kadar endişe kaynağı olmayan alanlarda hareket ediyor olsa da, dördüncü senaryo beklemede olduğu için Milli Savunma Bakanlığı’ndaki yetkililer rahatlayabileceklerini düşünmüyorlar.’

Yunan basınının günlerce sayfalarında yer verdiği diğer 3 senaryo ise şöyle sıralanmıştı;

Geminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kıta sahanlığı içinde görev yapması.

Abdülhamid Han Gemisi’nin adanın güneybatısında görev yapması

Geminin Rodos’un güneyinde faaliyet göstermesi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 5. GEMİSİ

Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle ‘Mavi Vatan’daki filonun ‘en güçlüsü’ olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz’un ardından Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemisi olma özelliğini taşıyor.

Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğine sahip gemi, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla 9 Ağustos’ta düzenlenecek törenle Taşucu Limanı’ndan ilk görev yerine uğurlanacak.