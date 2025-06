BAKAN ALİ YERLİKAYA’DAN RADAR AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, radar uygulamalarına yönelik eleştiriler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bayram öncesi artırılan trafik denetimlerinin ceza kesmek için değil, hayat kurtarmak amacıyla yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, cezalardan elde edilen gelirin devlet bütçesi içinde sembolik bir oran tuttuğunu söyledi.

Habertürk TV’de Fevzi Çakır’ın sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle alınan trafik güvenliği önlemlerine ve kamuoyunda sıkça tartışılan radar uygulamalarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, radarların “ceza tuzağı” olduğu yönündeki eleştirileri sert bir dille reddetti:

Yerlikaya, otoyollarda her 30-35 kilometrede bir radar cihazı bulunduğunu, toplamda ise 1485 radar noktasının aktif olduğunu ifade etti. Bu radarların sadece otoyollarda değil, artık şehir içi bölgelerde, özellikle hastane ve okul önlerinde de yerleştirileceğini açıkladı:

“Şehir içinde radar denetimini ihmal ettiğimiz için can kayıpları yaşanıyor. En büyük eksikliğimiz buydu. Artık şehir içi trafiği de radarlarla daha sıkı kontrol altında tutulacak. Her can bizim için kutsal. Neden çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarının baharında hayatını kaybetsin?”