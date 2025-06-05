BAKAN ALİ YERLİKAYA’DAN RADAR AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, radar uygulamalarına yönelik eleştiriler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bayram öncesi artırılan trafik denetimlerinin ceza kesmek için değil, hayat kurtarmak amacıyla yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, cezalardan elde edilen gelirin devlet bütçesi içinde sembolik bir oran tuttuğunu söyledi.

Habertürk TV’de Fevzi Çakır’ın sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle alınan trafik güvenliği önlemlerine ve kamuoyunda sıkça tartışılan radar uygulamalarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, radarların “ceza tuzağı” olduğu yönündeki eleştirileri sert bir dille reddetti:

“Bizim derdimiz ceza yazmak değil, kazaları azaltmak. Radarlar para tuzağı değil, cankurtaran. Yollar güzel, araçlar güçlü olabilir ama hız sınırları keyfi değil. Bir aracı 150 km ile kullanan sürücüye neden sellektör yapılır? Bu anlayışı değiştirmeliyiz.”

OTONOM DEĞİL, SORUMLU TRAFİK KÜLTÜRÜ

Yerlikaya, otoyollarda her 30-35 kilometrede bir radar cihazı bulunduğunu, toplamda ise 1485 radar noktasının aktif olduğunu ifade etti. Bu radarların sadece otoyollarda değil, artık şehir içi bölgelerde, özellikle hastane ve okul önlerinde de yerleştirileceğini açıkladı:

“Şehir içinde radar denetimini ihmal ettiğimiz için can kayıpları yaşanıyor. En büyük eksikliğimiz buydu. Artık şehir içi trafiği de radarlarla daha sıkı kontrol altında tutulacak. Her can bizim için kutsal. Neden çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarının baharında hayatını kaybetsin?”

CEZALARIN BÜTÇEDEKİ PAYI YOK DENECEK KADAR AZ

Radar denetimlerinden elde edilen gelirlerin bütçedeki yerinin çok düşük olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, 2024 yılı bütçe verilerini örnek göstererek şunları ifade etti:

“Geçen yılki toplam bütçe gelirimiz 8,5 trilyon TL. Trafik cezalarından gelen gelir ise sadece 47 milyar TL. Bu da bütçenin yalnızca binde 5’i. Üstelik bu gelirin yarısı doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na aktarılıyor. Fakir fukaranın, garip gurebanın yardımına gidiyor.”

CUMHURBAŞKANI’NDAN TALİMAT, DEVLETTEN GÜÇLÜ DENETİM

Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da radar ve trafik güvenliği konularında talimat verdiğini, alınan tüm tedbirlerin bu kapsamda hayata geçirildiğini belirtti:

“Siyasi sorumluluk omuzlarımızda. Bayram süresince günde 30-35 insanımızı kaybettiğimizi düşünün. Bu vebali kim alabilir? Radarla denetimi yapmazsak bunun hesabını veremeyiz. Caydırıcı kurallar olmadan kimse başarıya ulaşamaz.”

YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılması planlanan bazı değişikliklerin yolda olduğunu da açıklayan Bakan Yerlikaya, trafik güvenliği kültürünün sadece denetim değil, eğitim ve farkındalıkla gelişeceğini ifade etti.