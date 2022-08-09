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Dünyanın umutla beklediği haber geldi… BioNTech’ten flaş açıklama! Aşıda yeni dönem

Dünyanın umutla beklediği haber geldi… BioNTech’ten flaş açıklama! Aşıda yeni dönem
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09 Ağustos 2022 - 16:52

2 yılı aşkın süredir koronavirüsü ile mücadele eden dünya şimdi de Omicron alt varyantı BA.4 ve BA.5 için alarma geçmiş durumda. Dünya genelinde vaka sayıları artmaya devam ederken Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in sahibi olduğu BioNTech’ten beklenen açıklama geldi.

2019’un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Son dönemde BA.4 ya da BA.5 Omicron varyantları ile adından sıkça söz ettiren virüs dünya genelinde vakaların ciddi oranda artmasına yol açmış durumda

Pek çok uzman şimdiye kadarki en bulaşıcı varyant ile karşı karşıya kaldığımız konusunda fikir birliği içerisinde.

 

 

 

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... BioNTech’ten flaş açıklama Aşıda yeni dönem

Omicron bir varyant. BA.4 v BA.5 ise Omicron bağlantılı alt varyantlar. Bu varyantlar ilk olarak yılın başında Güney Afrika’da ortaya çıktı ve şimdi birçok ülkede yayılıyor. 

 

Dünyada tabiri caizse Omicron alarmına geçmişken beklenen açıklama Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in sahibi olduğu BioNTech’ten geldi.

Financial Times’ta yer alan habere göre, şirket ‘Uzun ve geniş bir koruma’ sağlamak için geliştirilen Covid-19 aşısının güncel versiyonunun klinik testlerine başlayacağını duyurdu. Testlerin bu ay içinde başlaması bekleniyor.

Söz konusu aşının Omicron’un BA.4 ve BA.5 gibi yeni varyantlarına karşı geliştirildiğinin altı çizildi.

Aynı açıklamasa aşının bu yıl içinde satışa sunulmasının beklendiği bilgisine de yer verildi. İngiliz gazete şirketin gerekli onayları alabilmesi durumunda aşının dağıtımına Ekim ayında başlanabileceğini yazdı.

 

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... BioNTech’ten flaş açıklama Aşıda yeni dönem

Uzmanlar BA.4 ya da BA.5 ile enfekte olan kişilerin Delta veya koronavirüsün diğer varyantları ile enfekte olanlara kıyasla tat ve koku duyularını kaybetme veya nefes darlığı yaşama olasılıklarının daha düşük olduğunu belirtiyor.

 

İNGİLİZ PROFESÖR UYARDI: BU 2 SEMPTOMA DİKKAT

Öte yandan ‘Zoe Covid Belirtileri’ adlı araştırmayı yürüten İngiliz Profesör Tim Spector, dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

‘Şu anda soğuk algınlığından iki kat daha fazla Covid vakası var’ virüse yakalandığınızı varsaymanızı gerektiren iki semptomu açıkladı.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Spector, yorgunluk ve boğaz ağrısı şikayeti olan kişileri acilen test yaptırmaya davet etti.

 

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... BioNTech’ten flaş açıklama Aşıda yeni dönem

Dünya Sağlık Örgütü ilk olarak Nisan ayında BA.4 ve BA.5’i izlemeye başladı. Bazı ülkelerde bu varyantlar diğer Covid türlerine baskın gelmeye başlamış durumda.

 

İngiliz profesör test yaptırmayanların kendilerini kovid pozitif olarak görmeye ve bulaşı önlemek adına dikkatli olmaya davet etti.

AŞI OLANLARA ÇAĞRI

‘İnsanlar geçmişte bir enfeksiyon geçirmiş ve aşıları tam olsa bile, hala virüsü kapıyorlar’ sözleri ile aşı olanlara seslenen Spector, aşıları tam olan kişilerin dahi Pandemi kurallarına uymaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi

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