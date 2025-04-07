DÜNYANIN EN ZENGİN KADINLARI

Forbes’un 2024 yılı dünya milyarderleri listesinde, kadınların temsil oranı hala yeterince yüksek olmasa da, sayıları her geçen yıl artmaya devam ediyor. Bu yıl, listede 406 kadın yer alıyor ve bu sayı toplam milyarderlerin yüzde 13,4’ünü oluşturuyor. Kadınların en büyük başarısı, yalnızca mirasla değil, aynı zamanda kendi başarılarıyla da bu listeye girmeleri.

DÜNYANIN EN ZENGİN KADINI ALICE WALTON

2024’te dünyanın en zengin kadını unvanını kazanan Alice Walton, servetini Walmart hisselerindeki büyük artış sayesinde 101 milyar dolara çıkararak liderliğini sürdürdü. Walmart’ın kurucusu Sam Walton’ın kızı olan Walton, yıllardır dünyadaki en zengin kadınlar arasında yer alırken, sanat küratörlüğü ve sağlık sektörüne yatırımlar yaparak topluma katkıda bulunmaya devam ediyor.

L’ORÉAL VARİSİ FRANÇOISE BETTENCOURT MEYERS, ZİRVEYİ KAYBETTİ

Fransız L’Oréal varisi Francoise Bettencourt Meyers, yıllardır dünyanın en zengin kadını unvanını korumuştu. Ancak 2024 yılında, özellikle Çin’deki zayıf satışların etkisiyle serveti 81,6 milyar dolara geriledi ve Alice Walton’a geçti. Bettencourt Meyers, L’Oréal’in yönetim kurulunda 28 yıl boyunca görev yaptı ve şirketin büyük bir kısmını kontrol ediyor.

KENDİ KENDİNİ YETİŞTİREN ZENGİNLER: OPRAH WINFREY VE TAYLOR SWIFT

Forbes listesinde kendi kendini yetiştiren kadınlar arasında Oprah Winfrey ve Taylor Swift gibi isimler de yer aldı. Oprah Winfrey, özellikle televizyon ve medya endüstrisindeki büyük başarısıyla tanınırken, Taylor Swift müzik kariyerinden elde ettiği geliriyle büyük bir servet biriktirdi.

YENİ GİRİŞİMCİLER VE HAYIRSEVERLER LİSTEYE GİRDİ

Bu yıl listeye yeni giren isimler arasında, ilaç milyarderi Martine Rothblatt ve kozmetik devi L’Etoile’nin sahibi Tatiana Volodina bulunuyor. Ayrıca, Bill Gates’in eski eşi Melinda French Gates ve hedge fon efsanesi Jim Simons’un dul eşi Marilyn Simons da listenin üst sıralarında yer aldı.

Kaynak:https://www.medyaradar.net/