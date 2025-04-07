HANDE ERÇEL’İN REKLAM ÜCRETİ İÇİN 30 MİLYON TL TALEP ETTİ!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, son dönemdeki başarılı projeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı Netflix filmi “Rüzgara Bırak” ile büyük beğeni toplayan Hande Erçel, şimdi de reklam anlaşmasıyla dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu, giyim markasıyla olan anlaşmasının altıncı kez yenilenmesiyle gündemde.

FİYAT KRİZİ AŞILDI, ERÇEL’İN ÜCRETİ BELİRLENDİ

Hande Erçel, reklam yüzü olduğu giyim markasıyla yeni bir anlaşma yaparken, ücret konusunda önceki yıllarda olduğu gibi bir kriz yaşandı. Bu yıl 30 milyon TL talep eden Erçel ile firma arasında anlaşmazlıklar olmuş, ancak sonunda 20 milyon TL’lik teklifi kabul etmişti.

ÖZEL KOLEKSİYONU İLE YENİ PROJEYE BAŞLADI

Hande Erçel, anlaşma sağlandıktan sonra geçen ay kendi tasarımı olan İlkbahar-Yaz koleksiyonu için kamera karşısına geçti. Moda dünyasında da adından söz ettiren Erçel, reklam filmleriyle hem markanın hem de kendi kariyerinin zirveye ulaşmasını sağladı.

Kaynak:https://www.medyaradar.net/