Ezhel’den Dikkat Çeken Paylaşım!

Ünlü rapçi Ezhel, Türkiye’yi terk etmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme oturdu. Geçtiğimiz dönemde “Türklüğümden utanıyorum” sözleriyle tepki çeken sanatçı, son paylaşımında duygularını çarpıcı bir şekilde ifade etti.

Ezhel paylaşımında, memleketindeki haksızlıklar ve adaletsizlikler karşısındaki hayal kırıklığını dile getirdi:

“Allah’ım keşke kanzilerin dediği gibi hain olaydım, ülkemi sevmez olaydım da her gün saatlerce ülkem için yanmayaydım. Hangi gün hangi yıl gelecek de bir gün memlekette olan haksızları düşünmeden yatıp uyanacağım?”

Şarkıcı, Türkiye’den uzak olsa bile içinin rahat olmadığını belirterek, memleketine duyduğu sevgi ve kaygıyı şu sözlerle paylaştı:

“Ya tatildeyim, dur Sercan diyorum dur bir şey yazma. Ama ne yaparsam yapayım ülkeme üzülmekten kurtulamıyorum. Değil yurtdışında, Mars’ta olsam bile içim soğumaz. Ne zaman gülecek benim ülkemin yüzü?”

Ezhel’in sözleri sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Ülkesine duyduğu derin bağlılık ve adaletsizliklere karşı hissettiği öfke, hayranları ve takipçileri tarafından yoğun şekilde paylaşıldı.