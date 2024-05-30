Dünyanın en zengin kadını açıklandı: Serveti saymakla bitmez: 3 milyar dolar…

Dünyanın önde gelen ekonomi dergisi Forbes, 2024’te Amerika’nın kendi servetini edinen en zengin kadınlarını listeledi. Birinci sırada, iş insanı ve film yapımcısı Diane Hendricks 20.9 milyar dolarlık servetiyle yer aldı.
100 kadının sıralandığı listede iş, eğlence, medya ve farklı sektörlerden isimler bulunurken, Hollywood’un ve ünlüler dünyasının en zengin kadınları da sıralamaya girdi. İşte, ünlüler dünyasının en zengin kadınları…
10- BARBRA STREISAND
Serveti: 460 milyon dolar
Oyuncu ve şarkıcı, 430 milyon dolarla geçen yıl 12’nci en zengindi.
9- CELINE DION
Serveti: 550 milyon dolar
Kanadalı şarkıcı, 480 milyon dolarla geçen yıl 8’inci sıradaydı.
8- JUDY SHEINDLIN
Serveti: 560 milyon dolar
Geçen yıl da 8’inci sırada yer alan ünlü televizyon programcısının serveti 480 milyon dolardı.
7- KYLIE JENNER
Serveti: 710 milyon dolar
Realite şov yıldızı ve kozmetik girişimcisi Kylie Jenner, 680 milyon dolarla geçen yıl 5’inci en zengindi.
6- BEYONCE
Serveti: 760 milyon dolar
Geçen yıl 540 milyon dolar serveti olan Beyonce, 7’nci en zengindi.
5- MADONNA
Serveti: 850 milyon dolar
580 milyon dolarlık servetiyle ‘pop müziğin kraliçesi’ geçen yıl 6’ncıydı.
4- TAYLOR SWIFT
Serveti: 1.3 milyar dolar
Geçen yıl da dördüncü sırada yer alan şarkıcının serveti 740 milyon dolardı.
3- RIHANNA
Serveti: 1.4 milyar dolar
Geçen yılki servetini koruyan şarkıcı, 2’nci sıradan 3’üncü sıraya geriledi.
2- KIM KARDASHIAN
Serveti: 1.7 milyar dolar
Ünlü realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian’ın geçen yılki serveti 1.2 milyar dolardı ve listede üçüncü sıradaydı.
1- OPRAH WINFREY
Serveti: 3 milyar dolar
Ünlü televizyon programcısı geçen yıl da en zengin ünlü isim olarak birinci sıradaydı, ancak serveti 2.5 milyar dolardı.