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Dünyanın en zengin kadını açıklandı: Serveti saymakla bitmez: 3 milyar dolar…

Dünyanın en zengin kadını açıklandı: Serveti saymakla bitmez: 3 milyar dolar…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Mayıs 2024 - 15:13

Dünyanın önde gelen ekonomi dergisi Forbes, 2024’te Amerika’nın kendi servetini edinen en zengin kadınlarını listeledi. Birinci sırada, iş insanı ve film yapımcısı Diane Hendricks 20.9 milyar dolarlık servetiyle yer aldı.

Dünyanın en zengin kadını açıklandı: Serveti saymakla bitmez: 3 milyar dolar... - Sayfa 1

100 kadının sıralandığı listede iş, eğlence, medya ve farklı sektörlerden isimler bulunurken, Hollywood’un ve ünlüler dünyasının en zengin kadınları da sıralamaya girdi. İşte, ünlüler dünyasının en zengin kadınları…

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Dünyanın en zengin kadını açıklandı: Serveti saymakla bitmez: 3 milyar dolar... - Sayfa 2

10- BARBRA STREISAND
Serveti: 460 milyon dolar

Oyuncu ve şarkıcı, 430 milyon dolarla geçen yıl 12’nci en zengindi.

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Dünyanın en zengin kadını açıklandı: Serveti saymakla bitmez: 3 milyar dolar... - Sayfa 3

9- CELINE DION
Serveti: 550 milyon dolar

Kanadalı şarkıcı, 480 milyon dolarla geçen yıl 8’inci sıradaydı.

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Dünyanın en zengin kadını açıklandı: Serveti saymakla bitmez: 3 milyar dolar... - Sayfa 4

8- JUDY SHEINDLIN
Serveti: 560 milyon dolar

Geçen yıl da 8’inci sırada yer alan ünlü televizyon programcısının serveti 480 milyon dolardı.

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Dünyanın en zengin kadını açıklandı: Serveti saymakla bitmez: 3 milyar dolar... - Sayfa 5

7- KYLIE JENNER
Serveti: 710 milyon dolar

Realite şov yıldızı ve kozmetik girişimcisi Kylie Jenner, 680 milyon dolarla geçen yıl 5’inci en zengindi.

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Dünyanın en zengin kadını açıklandı: Serveti saymakla bitmez: 3 milyar dolar... - Sayfa 6

6- BEYONCE
Serveti: 760 milyon dolar

Geçen yıl 540 milyon dolar serveti olan Beyonce, 7’nci en zengindi.

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Dünyanın en zengin kadını açıklandı: Serveti saymakla bitmez: 3 milyar dolar... - Sayfa 7

5- MADONNA
Serveti: 850 milyon dolar

580 milyon dolarlık servetiyle ‘pop müziğin kraliçesi’ geçen yıl 6’ncıydı.

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Dünyanın en zengin kadını açıklandı: Serveti saymakla bitmez: 3 milyar dolar... - Sayfa 8

4- TAYLOR SWIFT
Serveti: 1.3 milyar dolar

Geçen yıl da dördüncü sırada yer alan şarkıcının serveti 740 milyon dolardı.

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Dünyanın en zengin kadını açıklandı: Serveti saymakla bitmez: 3 milyar dolar... - Sayfa 9

3- RIHANNA
Serveti: 1.4 milyar dolar

Geçen yılki servetini koruyan şarkıcı, 2’nci sıradan 3’üncü sıraya geriledi.

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Dünyanın en zengin kadını açıklandı: Serveti saymakla bitmez: 3 milyar dolar... - Sayfa 10

2- KIM KARDASHIAN
Serveti: 1.7 milyar dolar

Ünlü realite şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian’ın geçen yılki serveti 1.2 milyar dolardı ve listede üçüncü sıradaydı.

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Dünyanın en zengin kadını açıklandı: Serveti saymakla bitmez: 3 milyar dolar... - Sayfa 11

1- OPRAH WINFREY
Serveti: 3 milyar dolar

Ünlü televizyon programcısı geçen yıl da en zengin ünlü isim olarak birinci sıradaydı, ancak serveti 2.5 milyar dolardı.

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