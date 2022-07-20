Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırayı aldı?

Merkezi Londra’da bulunan Henley & Partners Pasaport Endeksi 2022 raporunu tamamladı. Henley & Partners tarafından yayınlanan üç aylık yeni rapora göre üç Asya ülkesi vatandaşlarına diğer ülkelerden daha fazla seyahat özgürlüğü tanıyor. Türkiye de güçlü pasaportlar listesinde yer aldı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nden alınan veriler baz alınarak hazırlanan dünyanın en güçlü pasaportları listesinde birinci sıradaki ülke yine değişmedi. Japonya pasaportuna sahip olanlar dünyada 193 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Listenin birinci sırasındaki Japonya’yı yine iki Asya ülkesi takip ediyor. Singapur ve Güney Kore vatandaşları tam 192 ülkeye vize sorunu olmadan özgürce seyahat edebiliyor.

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Avrupa ülkeleri arasında en güçlü pasaporta sahip olan ülke ise Almanya oldu. Alman vatandaşları 190 ülkeye vize olmadan seyahat edebiliyor. Almanya, Güney Kore ve Singapur’un ardından en güçlü pasaportlar listesinde üçüncü sırayı aldı.

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Sıralamada 189 destinasyona vize sorunu olmadan seyahat edebilen 3 ülke var. Aralarında Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olan Lüksemburg ile birlikte Finlandiya ve İtalya dünyanın en güçlü pasaportları listesinde 4. sırayı paylaştı.

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Kendisini süper güç olarak tanımlayan ABD ise dünyanın en güçlü pasaportları listesinde ilk 5 arasında yer almadı. ABD, Fransa, İrlanda, Portekiz, Birleşik Krallık, Avusturya, Danimarka, Hollanda, İsveç gibi ülkelerin gerisinde kaldı, yedinci sırayı aldı.

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Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrası dünyadaki birçok ülkeden yaptırımlara maruz kalan Rusya’nın pasaportu da bu yaptırımlardan nasibini aldı. Ancak, yaptırım uygulayan ülkeler zaten Rusya’ya vize şartı uyguluyordu. Bu nedenle Rusya’nın dünyanın en güçlü pasaportları listesinde yeri çok değişmedi; 50. sırada yer aldı.

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Türk pasaportu 110 destinasyona vizeye ihtiyaç duymadan seyahat etmeyi sağlıyor. Geçtiğimiz yıl dünyanın en güçlü pasaportları listesinde 57. sırada yer alan Türkiye, bu yıl 3 basamak yükselerek 54. sıraya kadar yükseldi.

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Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde ilk 10 ülke şöyle; 1. Japonya (193 vizesiz ülke)

2. Singapur, Güney Kore (192 vizesiz ülke)

3. Almanya, İspanya (190 vizesiz ülke)

4. Finlandiya, İtalya, Lüksemburg (189 vizesiz ülke)

5. Avusturya, Danimarka, Hollanda, İsveç (188 vizesiz ülke)

6. Fransa, İrlanda, Portekiz, Birleşik Krallık (187 vizesiz ülke)

7. Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, ABD (186 vizesiz ülke)

8. Avustralya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Malta (185 vizesiz ülke)

9. Macaristan (183 vizesiz ülke)

10. Litvanya, Polonya, Slovakya (182 vizesiz ülke)

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