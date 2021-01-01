Dünyaca ünlü yıldız Türk çıktı

Dünyaca ünlü yıldız Türk çıktı

İstanbul’a gelen dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey, “Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı, baba tarafından ise Afrika-Amerika kökenliyim. Amerika’da yaptırdığım DNA testi sonucunda yüzde 11 Türk çıktım” dedi.

Amerikalı şarkıcı Halsey, iki yıl önce Türk asıllı Amerikalı senaryo yazarı Alev Aydın ile tanıştı. İki sevgilinin temmuz ayında oğulları Ender Ridley dünyaya geldi. Çift, oğullarını dedeleriyle tanıştırmak için önceki gün İstanbul’a geldi.

DEDESİ İÇİN GELDİ

Biraz Türkçe öğrendiğini söyleyen Halsey, “Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı, baba tarafından Afrika-Amerika kökenliyim. Karışık bir kökene sahip olduğum için Amerika’da DNA testi yaptırdım, sonuç ilginçti. Testte yüzde 11 Türk çıktım” dedi. Halsey ayrıca “Ev baklavasını da çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.