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Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, güzelliğiyle büyüledi!

Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, güzelliğiyle büyüledi!
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10 Kasım 2021 - 11:04

Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, güzelliğiyle büyüledi!

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Han karakteriyle büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu, uzun süredir sosyetik güzel Eda Gürkaynak ile aşk yaşıyor. Eda Gürkaynak, güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, güzelliğiyle büyüledi! - Sayfa 1

Berrak Tüzünataç’tan ayrıldıktan sonra Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Birkan Sokullu, Gürkaynak’ı ne kadar çok sevdiğini her fırsatta dile getiriyor.

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, güzelliğiyle büyüledi! - Sayfa 2

Eda Gürkaynak, sosyal medya hesabında paylaştığı pozlarla, büyük beğeni topluyor.

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, güzelliğiyle büyüledi! - Sayfa 3

YUNANİSTAN’DA TANIŞTILAR

2 yıl önce Yunanistan’da tanışan Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak, aşklarını göz önünde yaşamaktan çekinmiyorlar.

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, güzelliğiyle büyüledi! - Sayfa 4

Birkan Sokullu, sevgilisi Eda Gürkaynak için ”Onun kendine has bütün özelliklerini seviyorum” demişti.

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, güzelliğiyle büyüledi! - Sayfa 5

Eda Gürkaynak, yalnızca duru güzelliğiyle değil, eğitim hayatındaki başarılarıyla da dikkatleri üzerine topluyor.

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, güzelliğiyle büyüledi! - Sayfa 6

1994 yılında İstanbul’da doğan sosyetik güzel, Koç Lisesi’ni IB diplomayla bitirdi.

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, güzelliğiyle büyüledi! - Sayfa 7

Dünya çapında büyük prestij sağlayan bu diploma sonrası, üniversite eğitimi için New York’a gitti.

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, güzelliğiyle büyüledi! - Sayfa 8

Gürkaynak, lisans eğitimi başarıyla bitirerek, ABD’nin en başarılı Türk mezunları arasına girdi.

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, güzelliğiyle büyüledi! - Sayfa 9

Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Sinem ve Kemal Gürkaynak çiftinin kızı olan Eda Gürkaynak, sosyal medyada da epey aktif.

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, güzelliğiyle büyüledi! - Sayfa 10

Eda Gürkaynak, şimdilerde ikinci el bir kıyafet mağazası işletiyor.

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, güzelliğiyle büyüledi! - Sayfa 11

Hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşan güzelin, Instagram’da yaklaşık 30 bin takipçisi bulunuyor.

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, güzelliğiyle büyüledi! - Sayfa 12

İşte Eda Gürkaynak’ın sosyal medya pozları:

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, güzelliğiyle büyüledi! - Sayfa 13

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, güzelliğiyle büyüledi! - Sayfa 14

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, güzelliğiyle büyüledi! - Sayfa 15

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, güzelliğiyle büyüledi! - Sayfa 16

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, güzelliğiyle büyüledi! - Sayfa 18

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, güzelliğiyle büyüledi! - Sayfa 21

 

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