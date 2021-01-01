Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, güzelliğiyle büyüledi!

Berrak Tüzünataç’tan ayrıldıktan sonra Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Birkan Sokullu, Gürkaynak’ı ne kadar çok sevdiğini her fırsatta dile getiriyor.

Eda Gürkaynak, sosyal medya hesabında paylaştığı pozlarla, büyük beğeni topluyor. YUNANİSTAN’DA TANIŞTILAR 2 yıl önce Yunanistan’da tanışan Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak, aşklarını göz önünde yaşamaktan çekinmiyorlar. Birkan Sokullu, sevgilisi Eda Gürkaynak için ”Onun kendine has bütün özelliklerini seviyorum” demişti. Eda Gürkaynak, yalnızca duru güzelliğiyle değil, eğitim hayatındaki başarılarıyla da dikkatleri üzerine topluyor. 1994 yılında İstanbul’da doğan sosyetik güzel, Koç Lisesi’ni IB diplomayla bitirdi. Dünya çapında büyük prestij sağlayan bu diploma sonrası, üniversite eğitimi için New York’a gitti. Gürkaynak, lisans eğitimi başarıyla bitirerek, ABD’nin en başarılı Türk mezunları arasına girdi. Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Sinem ve Kemal Gürkaynak çiftinin kızı olan Eda Gürkaynak, sosyal medyada da epey aktif. Eda Gürkaynak, şimdilerde ikinci el bir kıyafet mağazası işletiyor. Hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşan güzelin, Instagram’da yaklaşık 30 bin takipçisi bulunuyor. İşte Eda Gürkaynak’ın sosyal medya pozları: