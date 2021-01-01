Kılıçdaroğlu’ndan Afgan Mülteciler Çıkışı

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Afganistan’daki durum nedeniyle mülteci ve göçmenlerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 100 milyon dolarlık acil fon ayrılmasını onaylamasına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu’ndan açıklama geldi.

Beyaz Saray internet sitesinde, Afgan göçmen ve mültecilerle ilgili olası acil ihtiyaçlar için 100 milyon dolar acil fon ayrılmasının onaylandığı açıklanmıştı. Fonun, Afgan mültecilerin iltica işlemleri için de kullanılacağı biliniyor. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Sevgili halkım, ülkemizin gerçek beka sorunu sığınmacı selidir. Şimdi de Afgan seline tutulduk. Ankara İstanbul seçimlerinde iki oy için ağzına ülke bekasını sakız edenler gerçek beka sorunu karşısında tek kelime dahi etmiyorlar. Bu meselenin iki kurbanı var, biri sizlersiniz sevgili halkım. İkincisi de mülteci kardeşlerimiz. Bu meseleyi ırkçılığa indirgemek asla kabul edilemez. Bu konuyu kuklacı ve kuklalarıyla çözeceğiz. Kimdir kuklacı? Ülkemizi parasıyla açık mülteci hapishanesine döndürebileceğini görmüş olan batıdır. Kuklaları ise bu paralarla sizin mahallenizi satmış olan iktidar partisidir.”