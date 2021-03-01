Google Gigi Hadid ve Hadise’yi Karıştırdı

Google Gigi Hadid ve Hadise’yi Karıştırdı

Google’ın Hadise ile dünyaca ünlü model Gigi Hadid’i karıştırması sosyal medya gündemine oturdu

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, daha önce de pek çok hata ile gündeme gelmiş ve arama yapılırken yanlış sonuçların çıktığı birçok örnekle karşılaşılmıştı

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve Hadise ile ilgili yaşanan olay ile birlikte bu örneklere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

GIGI HADID HATASI GÜLDÜRDÜ

Google’ın Hadise ve dünyaca ünlü model Gigi Hadid’i karıştırması, dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı. Google arama çubuğunda, Gigi Hadid’in ismi aratıldığında ekrana gelen görseller arasında ünlü sanatçı Hadise’nin fotoğrafı da yer aldı. Yaşanan karışıklık, sosyal medyanın gündemine oturdu.

TİYE ALDILAR

Bazı sosyal medya kullanıcıları durumu tiye alıp “Hadise Hadid” yorumunda bulundu. Fotoğrafla ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Fotoğrafların birleşik olarak paylaşıldığı, Hadise’nin fotoğrafının tek başına çıkmadığı görüldü.

Gigi Hadid, altı aylık hamileyken katıldığı bir canlı yayında makyajsız görüntüsü ile dikkat çekmiş ve birçok kişi genç modelin estetik yaptırdığını iddia etmişti.

“DOĞDUĞUMDAN BERİ BU YANAKLARA SAHİBİM”

Hadid ise söz konusu iddialarla ilgili, “Yüzüm yuvarlak olduğu için insanlar dolgu yaptırdığımı düşünüyor. Ben doğduğumdan beri bu yanaklara sahibim” ifadelerini kullanmıştı.

HADİSE’DEN TEPKİ

Hadid’e yapılan yorumlara çok sinirlenen Hadise ise tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. “Sıkıldım bu gereksiz yorumlarınızdan ve hakaretlerinizden. Korona sürecinde yaşadıklarımız size iyilik adına hiçbir şey katmamış, yazık!” ifadelerini kullandı.