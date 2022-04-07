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Dünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor! Rus tanklarını tek başına durdurdu

Dünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor! Rus tanklarını tek başına durdurdu
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07 Nisan 2022 - 16:08

Dünya Ukrayna’dan gelen çatışma görüntüsünü konuşuyor. İnsansız Hava Aracı ile çekilen görüntüde bir Ukrayna tankının tek başına Rus konvoyunu durduğu görülüyor. İşte o görüntüler…

Rusya Devlet Başkanı Putin’in emri ile savaş 43’üncü gününde.

Ukrayna’nın dört bir yanında çatışmalar devam ederken ülkeden dikkat çeken bir görüntü geldi.

Görüntülerde, Ukrayna’nın Nova Basan kentinde bir grup Rus aracını pusuya düşüren Ukraynalı bir T-64 tankı görülüyor.

RUS KONVOYUNU TEK BAŞINA PUSUYA DÜŞÜRDÜ

Twitter’da yayınlanan görüntülerde Ukrayna tankının Rus BTR-82A zırhlı araçlarından oluşan bir konvoyu pusuya düşürdüğü anlar yer alıyor.

İnsansız hava aracı ile çekilen görüntülerde konvoyda Rus tanklarının da olduğu görülüyor.

 

Dünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor Rus tanklarını tek başına durdurdu

 

Başkent Kiev’in 40 km doğusundaki Nova Basan’da kaydedilen bu çatışmanın 31 Mart’ta gerçekleştiği belirtiliyor.

Ukrayna tankı yaptığı başarılı atışlar sonrası Rus konvoyunu püskürtmeyi başarırken görüntüler kısa sürede viral oldu.

Tankı komuta eden askerlerin kimlikleri henüz netleşmese de görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ülkede ‘en cesur Ukraynalı’ olarak anılmaya başlandılar.

 

Dünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor Rus tanklarını tek başına durdurdu

 

PENTAGON AÇIKLADI: ÇEKİLME TAMAMLANDI

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Rus ordusunun, Ukrayna’nın başkenti Kiev ve Çernihiv bölgesinden tamamen çekilmiş olduğunu açıkladı.

Pentagon’dan bir yetkili “Kiev ve Çernihiv yakınlarındaki Rus güçlerin bölgeden çekilmesi tamamlandı. Bu güçler Belarus ve Rusya’da yeniden toplanmak üzere çekildiler” dedi.

 

Dünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor Rus tanklarını tek başına durdurdu

 

Pentagon sözcüsü John Kirby de, Rusya lideri Vladimir Putin’in “stratejik hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremediğini” belirtti; “Sadece az nüfuslu merkezlerde kontrolü alabiliyor. Harkov’u da ele geçiremedi” dedi.

Rusya birkaç gün önce, güçlerini doğudaki Donbas bölgesinde yoğunlaştıracağını açıklamıştı.

Başka bir üst düzey Pentagon yetkilisi ise Rus güçlerin ileride Kiev’e geri dönüp dönmeyeceği bilmenin mümkün olmadığını söyledi.

 

Dünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor Rus tanklarını tek başına durdurdu

 

Savaş Çalışmaları adlı düşünce kuruluşu ise geri çekilen Rus güçlerin savaş kabiliyetini kazanmak için zamana ihtiyacı olduğu görüşünü aktardı.

Rusya’nın Ukrayna’ya gönderdiği 130 taburun 80’den fazlasının hâlâ ülkede olduğu tahmin ediliyor.

Amerikan haber ajanslarına konuşan bir savunma yetkilisi ise geri çekilen Rus askeri sayısının yaklaşık 24 bin olduğunu belirtti.

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