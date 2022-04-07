Erman Toroğlu’dan çarpıcı Trabzonspor iddiası! ‘Şenol Güneş’in de aralarında olduğu…’

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, “Oynadım, Oynattım, Oynatalım” isimli yeni kitabında aralarında Şenol Güneş’in de olduğu Trabzonsporlu futbolcuların 1976-1977 sezonunda şike yaptığını öne sürdü.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, yeni piyasaya çıkan “Oynadım, Oynattım, Oynatalım” adlı kitabında 45 yıl öncesi dair çok konuşulacak iddialara yer verdi. Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, kitabında 1976-1977 sezonunda Trabzonsporlu futbolcuların Zonguldakspor’dan para aldığını iddia etti. Kitapta para alan isimlerin arasında Şenol Güneş’in de olduğu belirtildi.

GÖZTEPE KÜME DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın kardeşi Trabzonspor taraftarı Serhat Albayrak’ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yaptığı Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yer alan Sabah Gazetesi’nin yazarı Erman Toroğlu’nun iddiaları şöyle:

“Genelde maç satmayı futbolcular bireysel yaparlar. Ama bazen de çok özel durumlarda organize olan birkaç futbolcu da olabiliyor! 1976-1977 sezonu… Trabzonspor 43 puanla şampiyon oluyor. İçerideki 15 maçın 14’ünü kazanıyor. Ligin son haftasında içeride oynayacağı Zonguldak maçında nedendir bilinmez berabere kalıyor! Maçtan önce futbolculara para geldiği iddia ediliyor, yönetimin haberi yok. Trabzonspor santraforu Necmi Perekli (o sezon 21 golle Gol Kralı olmuştu) futbolculara. ‘Hiçbiriniz yaramazsınız’ diyor. Ahmet Suat Özyazıcı’ya dönerek, ‘Sen de bu işe dâhilsin, yaptığınız iş doğru değil. Trabzonspor’u lekeleyeceksiniz’ diyor ve kampı terk ederek arabasına biniyor Erzurum’a doğru yola çıkıyor. Ve ertesi günü maç 0-0 bitince 26 puana çıkan Zonguldakspor kümede kalıyor, 25 puanlı Göztepe küme düşüyor.”

PARAYI GERİ VERMEDİ

Şenol Güneş’in de aralarında olduğu bazı isimlerin parayı harcadığını ve geri getirmediğini öne süren Erman Toroğlu şunları yazdı:

“Maçın akabinde yönetimin haberi oluyor ve büyük tepki gösteriyor. Futbolcuların hepsine çağrı yapıyorlar. ‘Aldığınız paraları getirin, Zonguldak’a geri göndereceğiz’ diyorlar. Bir kısım futbolcu getiriyor, bir kısmı getirmiyor. Getirmeyenlerden Şenol Güneş yönetime şöyle bir açıklama yapıyor: ‘Evde tadilat yaptım ve parayı harcadım.’ Bu futbolcuların bir kısmının seneye transfer konuşmalarında aldıkları paralar yönetim tarafından tahsil ediliyor.”

GÜNEŞ’LE İKİ TELEFON

İddialarla ilgili Şenol Güneş ile iki kez konuştuğunu kaydeden Erman Toroğlu kitabında şunları kaleme aldı:

“Bunun üzerine Şenol Güneş beni iki defa aradı. İkinci aradığında Ankara’da arkadaşlarla öğle yemeği yiyordum. Bana dedi ki ‘Ben gol yemedim ki, nasıl şike yapmış oluyorum?’ Ben de ‘Gol yemene gerek yok, para almışsınız. Parayı niye aldınız?’ deyince cevap veremiyor. Parayı almadım diyemiyor, gol yemedim diyordu sadece. ‘Sen bunu hep yazıyorsun, ben seni mahkemeye vereceğim’ dedi. Ben de ‘Vermezsen adam değilsin’ dedim. Ağzını bozmaya yeltendi. ‘Bak telefon açıp ağzını bozarsan, ben de bozarım, yakışık almaz’ dedim. Yine, ‘Seni mahkemeye vereceğim’ dedi. Ben de, ‘Sana bir kıyak yapayım mı?’ dedim. ‘Neymiş o kıyak?’ dedi. ‘Necmi Ağabey’inle konuş, ondan sonra beni mahkemeye ver’ dedim. Bu bir anda durdu, kem küm etti, ‘Ben Necmi Ağabey’le ne konuşacağım ki?’ diye sordu. ‘Bak hâlâ kafan çalışmıyor’ dedim. Telefonu kapattı.”

ARAYA GİREN BAKAN KİM

Erman Toroğlu, Şenol Güneş ile konuşmasından 10 dakika sonra kendisini dönemin futbolcularından olan ve konuşmanın yapıldığı dönemde de Spor Bakanı olan Faruk Özak’ın aradığını anlattı. Erman Toroğlu’nun iddiaları şöyle:

“Beni arayan o zamanki Spor Bakanı Faruk Özak’tı. Ankara’da oturduğum apartmanda alt komşumdu. ‘Yahu Ermancım, şu sizin olay çok uzadı, bir gün sen, ben, Necmi, Şenol otursak da bir yemek yesek’ dedi. Bu yemek hala gerçekleşmedi! Gerçekleşseydi de bunlar yazılacaktı.”

TURKUVAZ – TRABZON İLİŞKİSİ

Erman Toroğlu’nun yazdığı Sabah Gazetesi’nin sahibi Albayrak ailesi Trabzon ve Trabzonsporlu… Berat ve Serhat Albayrak’ın babası Sadık Albayrak’ın, 2017 yılında, Trabzonspor Divan Kurulu’ndaki ifadeleri çok konuşulmuştu. Sadık Albayrak “Eğer Turkuvaz Medya Grubu olmasa sizi bitirirler, boğarlar” diye konuşmuştu.

Trabzon ve Trabzonspor için perde arkasında uğraştıklarını belirten Sadık Albayrak şunları ifade etti:

“Trabzonspor’a her platformda sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kabinede birçok Trabzonlu bakanımız var. Trabzon, kabinede hiç olmadığı kadar güçlü. Bizi bilenler biliyor. Perdenin arkasında Trabzon ve Trabzonspor için ne kadar uğraştığımız biliniyor.”

ŞENOL GÜNEŞ KOMPLEKSİ

Trabzonspor’un maçlarını oynadığı, Türkiye’de deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk spor tesisi olan Akyazı’daki dev Kompleksinin adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Aralık 2016’da Şenol Güneş olduğunu açıkladı.