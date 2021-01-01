Bakan Gül yeni uygulamayı duyurdu! 81 ilde uygulanmaya başlandı

Bakan Gül yeni uygulamayı duyurdu! 81 ilde uygulanmaya başlandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan “e-duruşma” uygulamasının bugün itibariyle 81 ilde uygulanmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan ‘E-Duruşma’ bugün itibariyle 81 ilimizde uygulanmaya başladı. Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.