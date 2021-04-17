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Bursa’da Ulu Cami’ye saldırdı

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Bursa’da Ulu Cami’ye saldırdı
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17 Nisan 2021 - 10:06
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Bursa’da akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen Tamer Ö., 622 yıllık Ulu Cami’ye balyozla saldırdı. Pencere demirlerinin haç işaretine benzediği için saldırdığını söyleyen şahıs, ifadesinde “Hazreti Yakup’un oğluyum. Bana emir geldiği için bunu yaptım” dedi. Tamer Ö., Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi’ne yatırıldı.

Bursa’da akıl sağlığı yerinde olmayan 41 yaşındaki Tamer Ö., kısıtlama saatlerinde pencere demirlerinin haç işaretine benzemesi nedeniyle Ulu Cami’ye balyozla saldırdı.

Olayın ardından gözaltına alınan şahıs, akıl sağlığının yerinde olmaması sebebiyle Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi’ne yatırıldı.

“HZ. YAKUP’UN OĞLUYUM”

Şahsın polise verdiği ifadesinde “Hazreti Yakup’un oğluyum. Bana emir geldiği için bunu yaptım” dediği öğrenildi.

“EMİRLERİ KEDİ VE KÖPEKLERE DE ANLATIYORUM”

Edinilen bilgiye göre Tamer Ö., ifadesinin devamında “Penceredeki demirler, haç işaretine benziyor. Bana onları yok etmem söylendi. Ben de evden aldığım balyozla kırmaya çalıştım. Bana gelen emirleri kedi ve köpeklere de anlatıyorum. Pişman değilim” şeklinde konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Ö., çıkarıldığı mahkemece verilen kararla Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi’ne yatırılırken, tedavisine başlandı.

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Bursa’da Ulu Cami’ye saldırdı
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