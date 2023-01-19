ALYA “KAMYON”LA MÜZİK PİYASASINI ALT ÜST EDECEK

Pop müziğin parlayan yıldızı Alya’nın “Kamyon” adlı single çalışması FAM Music Company etiketiyle, Sony Music dağıtımıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı. Söz, müzik ve düzenlemesi Ersay Üner’e ait olan “Kamyon” şarkısı listelere hızlı bir giriş yaparak, hareketli tarzı ve iddialı yaklaşımıyla aşka sitem, aşka özlemi ve yeni aşk arayışlarını konu alıyor…

“Klasik kadın erkek atışmaları yapılan kliplerden sıkıldık”

Müzik piyasasına iddialı giriş yapan Kamyon’un klip çekimi 16 saat sürdü. Alya için stüdyoya özel bir ev kurulumu yapılarak, klipte ‘kadının gücü, kadın dayanışmasına’ vurgu yapıldı. Klipte girl “Girl Power” gücünü vurgulayan Alya, klibi ile ilgili “Klasik kadın erkek atışmaları yapılan kliplerden sıkıldık artık, eğer bir erkekle derdiniz varsa illa ki kız arkadaşlarınızla oturur, kadın dayanışması yaparsınız ve işi çözersiniz. İlişkilerdeki sorunlar anlatılıyor ve ben gerçeği anlatmak istedim. Video Klibimizin fikir annesi Elif Demiralp, fikir babası ise aynı zamanda sanatçının menajeri olan Mert Siliv’ dir. İşini en iyi yapanlardan kurulan bir ekip bu single çalışması için seferber oldu” dedi…