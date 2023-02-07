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Dünya basını ‘100 yılın en büyük felaketi’ manşetini attı

Dünya basını ‘100 yılın en büyük felaketi’ manşetini attı
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07 Şubat 2023 - 10:51

Türkiye’de Pazartesi günü meydana gelen tarihi depremler, ABD’den İspanya’ya, Yunanistan’dan Almanya’ya, İsveç’ten Fransa’ya çok sayıda ülkede ilk sayfadan veriliyor. ‘Ölüme karşı yoğun mücadele’, ‘Şok depremler sonrası kıyamet’ ve ‘Türkiye ile Suriye’de yıkım’ başlıkları göze çarpıyor.

Dünya basını 100 yılın en büyük felaketi manşetini attı

Türkiye’de 1939 yılından bu yana gerçekleşen en büyük depremlerin yol açtığı yıkım, dünyadaki neredeyse tüm ülkelerde manşet. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, büyük bir fotoğraf kullandığı ilk sayfasında ‘Şiddetli depremler Türkiye’nin güneyi ve Suriye’nin kuzeyini vurdu’ manşetini kullandı.

Türkiye ve Suriye’deki gelişmeleri canlı blogla manşetten okurlarına aktaran Washington Post gazetesi, ‘Kurtarma ekipleri enkazları tararken kayıplar artıyor’ dedi. Hayatını kaybedenlerin sayısının Salı sabahı itibarıyla 4 bin 300’ü geçtiğini yazan gazete, ‘Türkiye’deki depremler neden bu kadar ölümcül?’ başlığıyla bir habere yer verdi.

Amerikan New York Times gazetesi, internet sitesinde ‘Deprem 4 bin 300’den fazla can aldıktan sonra ekipler enkazları araştırıyor’ manşetini attı. “Türkiye ve Suriye, çoktan krizlerle çalkalanan bölgede yeni bir felaketle yüz yüze” diyen gazete, depremin yıkım haritasını gösteren haritalar yayımladı.

Türkiye’de şimdiye kadar kaydedilen en güçlü depremlerden birinin ülkenin güneyindeki yoğun nüfuslu bölgeyi harabeye çevirdiğini dile getiren New York Times, ilk sarsıntıdan dokuz saat sonra alışılmadık şekilde şiddetli 7.5’lik bir başka depremin daha olduğunu yazdı.

Dünya basını 100 yılın en büyük felaketi manşetini attı

İspanya’nın önde gelen gazetelerinden olan El Pais, depremi ‘Türkiye ve Suriye’de yıkım’ başlığı altında manşetten verdi. Gazete ilk depremin şiddetini 7.8 olarak yazdı. Yine ülkenin tanınan yayın organlarından olan LA Vanguardia, depremi ilk sayfadan okuyucularına sunarak benzer bir başlık attı.

Dünya basını 100 yılın en büyük felaketi manşetini attı

Bir süredir ikili ilişkilerin gergin olduğu İsveç’in gündemi de Türkiye’de meydana gelen depremler oldu. İsveç’te 1813 yılında kurulan Göteborg-Posten gazetesi de depremi manşetten okuyucularına sundu. Gazete söz konusu haberi için ‘Ölüme karşı yoğun mücadele, kurtarma çalışmaları sürüyor’ başlığını seçti.

Faciayı ilk sayfadan veren Svenska Dagblet, ‘Kurtarma çalışmaları zor şartlar altında devam ediyor’ başlığını seçti.

Dünya basını 100 yılın en büyük felaketi manşetini attı

Almanya’da yayın hayatına devam eden Rheinische Post, ilk sayfasıdan gelişmeleri aktardı ve ‘Depremden Sonra’ başlığını kullanarak ölü ve yaralı sayısını okuyucularına sundu.

Almanya’da 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Augsburger Allgemeine gazetesi de depremleri ilk sayfadan veren gazetelerden biri oldu. Deprem sonrası yıkılan bir binanın fotoğrafını kullanan gazete, Türkiye ve Suriye’de binlerce insanın öldüğünü vurguladı. Öte yandan Augsburger Allgemeine, habere tek kelimelik bir başlık atarak ‘Felaket’ dedi.

Dünya basını 100 yılın en büyük felaketi manşetini attı

İngiliz The Guardian birinci sayfasında Diyarbakır’da enkaz altından çıkartılan bir kız çocuğunun fotoğrafını kullanırken, ‘Feci: Türkiye ve Suriye’yi vuran depremde binlerce ölü” başlığını atıyor. Gazete “Son 100 yılın en güçlü sarsıntıları şehirleri harabelere çevirdi” diyor.

Birinci sayfasında Diyarbakır’dan aynı fotoğrafı kullanan Times’ın manşetinde de “Dev deprem, binlerce kişiyi uykusunda öldürdü” deniliyor. Gazete Türkiye ve Suriye’deki ölü sayısının artmasının beklendiğini söylerken, dünya genelinden yardım önerilerinin yağdığını duyuruyor.

‘Son 84 yılın en büyük depreminin Türkiye ve Suriye’yi sallamasının ardından binlerce ölü’ manşetini atan Financial Times, neredeyse son 100 yıldaki en büyük doğal felaket ülkenin güneydoğusundaki mahalleleri ve Suriye’nin kuzeyini yerle bir ederken, Türkiye’nin krizle başa çıkmaya çalıştığını söylüyor.

Dünya basını 100 yılın en büyük felaketi manşetini attı

Daily Telegraph, Hatay’da enkazdan çıkartılan bir gencin fotoğrafını kullandığı ilk sayfasında Türkiye’de 100 yıldır yaşanan en büyük depremde binlerce kişinin öldüğünü belirtiyor.

“Onlara yardım edin” manşetiyle çıkan Sun gazetesi, 10 bin kişinin enkaz altında ölmüş olmasından korkulduğunu, çok daha fazla kişinin de enkaz altında kaldığını belirtiyor. Gazete ayrıca, depremzedelere bir yardım kampanyası da başlattığını duyuruyor ve destek olunmasını istiyor.

Yunan Kathimerini gazetesi, ‘Türkiye ve Suriye’de yıkım’ manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Çifte depremde binlerce insanın hayatını kaybettiğini yazan gazete, sınıra yakın noktada gerçekleşen 7.8 ve 7.6’lık sarsıntıların yol açtığı tarifsiz insani felaketin Türkiye’yi yasa boğduğunu kaydetti.

Dünya basını 100 yılın en büyük felaketi manşetini attı

Türkiye’deki depremlerin ardından tsunami alarmı veren İtalya’da, gazete manşetleri felakete ayrılmış durumda. Ülkenin önde gelen medya kurumlarından olan Corriea Della Sera, manşetten okuyucularına sunduğu haberinde ‘Şok depremler sonrası kıyamet’ başlığını kullandı.

Dünya basını 100 yılın en büyük felaketi manşetini attı

Fransa’da yayınlanan Liberation gazetesinin manşeti de diğer ülkelerle benzerdi. Gazete, depremi ilk sayfadan verip ‘Türkiye ve Suriye’de Trajedi’ başlığını kullandı. Söz konusu haberde ilk depremin şiddeti 7.7 yerine 7.8 olarak alındı.

Fransa’da yayın hayatına devam eden bir diğer gazete Quest France de, ilk sayfasından ‘Ölümcül Depremler’ başlığını tercih etti.

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