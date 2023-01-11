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Ukrayna’ya ağır darbe… Kritik bölge el değiştirdi!

Ukrayna’ya ağır darbe… Kritik bölge el değiştirdi!
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11 Ocak 2023 - 9:16

Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023’te de hız kesmeden devam ediyor. Savaş Donbass’ın anahtarı olarak görülen bölgede yoğunlaşırken kilit öneme sahip bölgenin el değiştirdiği açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev’i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Ruslar taarruza geçerken Ukrayna aylar sonra ağır bir darbe aldı.

Rus paralı ordusu Wagner’in başkanı Yevgeny Prigozhin, Ukrayna’nın doğusundaki tuz madeni kasabası Soledar’ın kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

‘Wagner birimleri, Soledar bölgesinin tamamının kontrolünü ele geçirdi’ diyen Prigozhin, kent merkezi için çatışmaların sürdüğünü belirtti.

UKRAYNALI ASKERLERE GECE YARISINA KADAR SÜRE VERDİLER

Rusya kent merkezinde sıkışan Ukraynalı askerlere teslim olmaları için gece yarasına kadar süre verdi.

RUS HAREKATININ ANAHTARI

Rusya, Soledar’ı stratejik Bakhmut şehri ve Ukrayna’nın daha geniş doğu Donbas bölgesi için yürüttüğü harekatın anahtarı olarak görüyor.

Bu nedenle bölgede günlerdir kanlı çatışmalar yaşanıyor.

UKRAYNA’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Ukrayna askeri komutanlığı, Rusya’nın şehri ele geçirdiği iddialarına rağmen Soledar’ın kaybını doğrulamadı.

Dünyanın merakla beklediği açıklama Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık dün gece gece saatlerinde resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

‘Muazzam kayıplara maruz kaldıktan sonra bile, Rusya hala manyak bir şekilde Avrupa’nın en büyük tuz madenine ev sahipliği yapan Soledar’ı ele geçirmeye çalışıyor.’

PUTİN ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6 Ocak TSİ 12:00’den itibaren geçerli olmak üzere Ukrayna’da 36 saat süreli ateşkes ilan etmişti.

Ortodoksların Noel’i kutlayabilmesi için bu ateşkesi ilan eden Rusya, Ukrayna’yı da ateşkese katılmaya davet etmiş, ancak Kiev bu talebi reddetmişti.

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