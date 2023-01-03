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Dul ve yetimlerin alacakları maaş zammı belli oldu

Dul ve yetimlerin alacakları maaş zammı belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ocak 2023 - 10:42

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimin aylıklarını ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Dul ve yetimleri aylıkları yüzde 15,39 oranında artacak. Sosyal refah payının da eklenmesiyle birlikte net zam belli olacak.

Türkiye’de milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin aylıkları yüzde 15,39 oranında zammı hak etmiş oldu. Sosyal refah payının da eklenmesiyle birlikte net zam belli olacak.

Ocak-Temmuz 2023 döneminde SSK ve Bağ-Kurlu Dul ve yetimlerin alacağı maaşları sizleri için derledik.

İşte yeni maaşlar:

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Son dakika... Dul ve yetimlerin alacakları maaş zammı belli oldu
Son dakika... Dul ve yetimlerin alacakları maaş zammı belli oldu
Son dakika... Dul ve yetimlerin alacakları maaş zammı belli oldu
Son dakika... Dul ve yetimlerin alacakları maaş zammı belli oldu
Son dakika... Dul ve yetimlerin alacakları maaş zammı belli oldu
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