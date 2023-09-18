Erdoğan, danışmanlarını neden görevden aldı?

AK Parti’nin olağanüstü kongresi 7 Ekim’de yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinde büyük bir değişime imza atması ve partide birçok çalışma arkadaşı ile yollarını ayırması bekleniyor. Bu sürece dair çalışmalar sürerken Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “değişim”e dair ilk adımı attı.
24 Saat gazetesinden Kıvanç El’in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından en kapsamlı görevden almalardan biri sistemin beşinci yılında yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sayısı tam olarak açıklanmayan ancak 40’tan fazla olduğu tahmin edilen başdanışmanlarından 10’dan fazlasını görevden aldı.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından tek tek aranarak istifaları istenen başdanışmanlar, istifa dilekçelerini sundu.
Görevden alınan danışmanların her ne kadar “tasarruf tedbirleri” kapsamında ve “65 yaş üzeri olmaları” nedeniyle görevden alındıkları iddia edilse ve bu yönde bazı haberler çıksa da durum pek öyle değil. Bazı başdanışmanların yerlerine yeni atama yapılması da bekleniyor.
Eski AK Parti’li Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, eski vali Esengül Civelek, eski başbakan Ahmet Davutoğlu hükümetinde bakanlık yapan Yalçın Topçu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olan ve alıkonunan Fahri Kasırga, eski AKP’li vekiller İsrafil Kışla, İhsan Şener, Şükrü Karatepe ve Ayşe Türkmenoğlu da istifası istenen isimlerden. Barzani ailesi ile yakınlığı bilinen İlnur Çevik ve bitkisel tedavileriyle ön plana çıkan ve TRT’de de programlar yapan İbrahim Saraçoğlu’nun da görevlerine son verildi.
GEREKÇELERDEN İKİSİ ‘VERİM ALINAMAMASI’ VE ‘YERELDE ETKİNLİĞİN KAYBEDİLMESİ’
Görevden alma gerekçesinin bazı isimler için “verim alınamaması” ve bazı eski vekiller için “yerelde etkinliğini kaybetmesi” olduğu belirtiliyor. Ancak bu veri tüm isimler için geçerli değil…
Görevden alınan isimlerin bazıları elbette farklı alanlarda yeni görevlere gelecek. Bazılarının bakan yardımcısı veya çeşitli kurumların yöneticiliklerine gelebileceği konuşuluyor. İlk atama ise Ayşenur Bahçekapılı’ya yapıldı. Turkcell Yönetim Kurulu üyesi oldu.
Cumhurbaşkanlığında eğitim, sağlıktan tarıma; yerel yönetimlerden güvenlik politikalarına; aslında bakanlıkların da yaptığı görevleri üstlenen 9 Politika Kurulu bulunuyor.
Kurullar dönem dönem araştırmalar ve ziyaretler yaparak Erdoğan’a bilgi sunuyor. 2018 yılından bu yana çalışan bu kurulların yapısının hantal olduğuna dair tespitler de var. Tüm bu kurulların yeniden yapılandırılacağı da kaydediliyor.
Kurulların bütçelerinde de fazla harcama olmaması için yeniden düzenleme yapılacak. Kurul üyeliklerinde başdanışmanlar yer almayacak. Ayrıca kurullara sivil toplum örgütlerinden de daha fazla katılım gündemde.