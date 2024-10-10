Dorukhan Toköz’den Beşiktaş itirafı: Beni çok üzdüler

Eyüpsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, Beşiktaş dönemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eyüpspor forması giyen futbolcu Dorukhan Toköz, Beşiktaş serüveni hakkında beIN Sports’a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dorukhan, röportajında Arda Turan’ın potansiyeline değinerek, onun ileride büyük Avrupa kulüplerini çalıştırabilecek kapasitede olduğunu belirtti.

Arda Turan’ın önü çok açık. Bence çok iyi bir hoca. Avrupa’da çok büyük takımlarda çalışacak altyapıya sahip. Benim düşüncem ve isteğim Arda Turan’ın Avrupa’da büyük takımları çalıştıracak gibi geliyor. Arda Turan’ın sistemi zor olmasına rağmen çok iyi bir sistem. Barcelona ve Atletico Madrid sistemlerini harmanlayıp kendince iyi bir sistem yaratmış. Ben çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum.

“TRABZONSPOR’LA ŞAMPİYONLUK GOLÜ…”

Toköz, Trabzonspor’daki zamanlarını hatırlatarak, şampiyonluk inancının ne kadar güçlü olduğunu ve şehrin takımla nasıl bütünleştiğini anlattı.

Maçların son haftalarında, “Dorukhan attı, şampiyonluk geldi” diyerek kendi kendine dileklerde bulunduğunu ve attığı golle gelen şampiyonluğun onun için unutulmaz olduğunu paylaştı.

Trabzonspor’da oynarken şampiyon olacağımıza çok inanmıştım. Şehir ve takım kenetlenmişti. Ben 3-4 hafta kala ‘Dorukhan attı, şampiyonluk geldi’ diyerek kendi kendime dua ederdim. Sonra attığım golle şampiyon olmamız benim de unutamayacağım bir şeydi. Icardi için Arjantin’den olay iddia! Yeni adresini duyurdular: Heyecan yarattı

“BEŞİKTAŞ BENİ ÇOK ÜZDÜ”

Beşiktaş’taki mutluluğuna ve şampiyonluk sevincine rağmen, sözleşmesinin bitimi ve yaşadığı sakatlık sürecinde kulüpte yaşadığı bazı olaylardan dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Beşiktaş’ta inanılmaz mutluydum, inanılmaz bir ortamım vardı ve zaten şampiyon olmuştuk. Ama sözleşmem bitiyordu. Beşiktaş’ta sakatlık yaşadım ama zaten sakatlığı da Beşiktaş için yaşadım. Futbolda böyle şeyler oluyor. Ben Beşiktaş’ta kalmayı çok istemiştim. O dönem bana yapılan bazı şey oldu. Bunları burada söylemeyeceğim ama konuşsam kimse inanmaz. Sakatlandıktan sonra ‘yok artık, bu da yapılmamıştır’ denilecek şeyler yapıldı. Ben de bunun sonrasında ‘ben bu kulüpten gideceğim, isterseniz dünyanın en büyük paralarını verin ben burada kalamam’ dedim. Bir insanı bu kadar değersizleştirmek ve saygısızlık yapmak kabul edebileceğim bir şey değil. Ben severek ayrıldım Beşiktaş’tan. Üzüldüm, beni o dönemde çok fazla üzdüler. Yazılanlar gibi büyük paralar talebim de olmadı. Benim o dönem yapmam gereken oydu. Bunları sineye çekip hayatıma devam edemezdim, bana yakışmazdı ama başka bir seçeneğim olsa kalırdım.

“HAYIRLISI BÖYLEYMİŞ”

Dorukhan ayrıca, “Taraftarı, kulübü ve camiayı çok seviyorum. Baştaki insanlar değişiyor ve zaten de değişti. Ama hayırlısı böyleymiş demekki. Sonrasında Trabzonspor’a gittim ve şampiyonluk yaşadım. Orada inanılmaz günler geçirdim.” dedi.