‘Dört dörtlük’ ihracat

Türkiye 2022’nin ilk 4 ayında ihracatta rekor kırmayı başardı. Türkiye’nin, ihracatta 2022 yılının ilk dört ayında da güçlü performansını devam ettirdiğini söyleyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Geride bıraktığımız nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24.6 artışla 23.4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. 2022 yılının ilk üç ayında da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Böylelikle serimizi devam ettirerek bu yıl 4’te 4 yapmış olduk” dedi.

Türkiye ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Nisan ayında Ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.6 artışla 23.4 milyar Dolar ulaşırken, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı. 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 artışla 83 milyar 565 milyon dolara ulaştı. Nisan ayı dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, küresel ekonomide son dönemde yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye’nin, ihracatta 2021 yılındaki büyük başarısının ardından, 2022 yılının ilk dört ayında da güçlü performansını devam ettirdiğini söyledi.

Bakan Muş, “Geride bıraktığımız nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24.6 artışla 23.4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. 2022 yılının ilk üç ayında da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Böylelikle serimizi devam ettirerek bu yıl 4’te 4 yapmış olduk. Öte yandan, 29 Nisan tarihinde gerçekleştirdiğimiz 1 milyar 956 milyon dolarlık ihracatımız, Cumhuriyet tarihinde yalnızca bir günde yapılan en yüksek ihracat olması bakımından oldukça değerlidir. Nisan ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30.1 oranında artışla 52.8 milyar dolara yükselmiştir” dedi.

250 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Nisan ayında ithalatın ise yüzde 35 oranında artışla 29.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Bakan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Enerji kalemi, 7.7 milyar dolarlık pay ile ithalatımızda önemli bir yer tutmayı sürdürmektedir. Nitekim enerji hariç bakıldığında, ihracatımızın ithalatı karşılama oranının yüzde 100’ün üzerine çıktığını görmekteyiz. Bu noktada, ocak-nisan dönemi ithalat artışında petrol ve doğalgaz başta olmak üzere, emtia fiyatlarında küresel düzeyde yaşanan artışların etkinliğinin sürdürdüğünü görmekteyiz” diye konuştu. 240.1 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine kararlı adımlarla yaklaştıklarını ifade eden Muş, “Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve Türk ürünlerini ihraç ederek ülkeye döviz girişini, yatırımları ve istihdamı arttırıp Türkiye ekonomisini daha da güçlendireceğiz.”

Grafik: Ümit ATALAY

DÜNYA TİCARETİ KÜÇÜLÜYOR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile birlikte nisan ayı dış ticaret verilerini açıklayan Muş, dünya ekonomisinin pandeminin ardından şimdi de Rusya-Ukrayna Savaşı’yla sınandığını belirterek değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:“Rusya ve Ukrayna’nın enerji başta olmak üzere gıda, belirli metaller ve gübre gibi temel malların ana tedarikçilerinden olmaları, zaten yükselişte olan emtia fiyatlarında son dönemde ciddi yükselişlere yol açmıştır. 2021 yılında yüzde 67.3 oranında artan petrol fiyatlarının 2022 yılında yüzde 54.7 oranında artacağı öngörülmekte. Savaşla birlikte artan emtia fiyatları tüm dünyada enflasyonu körüklemeye devam etmekte. Bütün bu gelişmeler doğrultusunda ABD’de enflasyon son 40 yılın zirvesine, Avro Bölgesi’nde ise son 25 yılın zirvesine çıkmıştır. Büyümenin yanı sıra dünya ticaretinde de bazı olumsuz tahminler dikkat çekmektedir. Dünya Ticaret Örgütü, dünya mal ticaret hacmi tahminini 2022 yılı için 1.7 puan aşağı yönlü revize ederek yüzde 3’e indirdi. Ülkemizin en önemli ticaret partneri olan Avrupa Birliği’nin ithalat tahminini ise 2022 yılı için yüzde 6.8’den yüzde 3.7’ye düşürdü.”

‘YAKINDA FAZLA VERECEĞİZ’

TİM Başkanı İsmail Gülle de 2022 yılı için belirlenen 250 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için geçen yıla göre her ay 2.1 milyar dolar arttırmaları gerektiğini anımsatarak, “Biz bu ay ihracatımızı bu rakamın neredeyse iki katı kadar artırdık. Son rakamların neticesinde, 250 milyar dolara giden yolda 15 milyar dolar artıdayız. Böylece son 20 ayın 18’inde aylık rekor kaydedilmiş oldu. 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar doları aştı. Yıl sonu 250 milyar dolar hedefine inşallah yılı tamamlamadan ulaşacağız” dedi.

Gülle, küresel ölçekte ardı arkası kesilmeyen krizler karşısında Türkiye’nin kesintisiz, dinamik üretim yapısının ‘Güvenilir Tedarikçi Liman’ olma özelliğini pekiştirdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rakamlara enerji hariç bakıldığında bu ay dış ticaret fazlası vermeyi başardık. Enerji hariç ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 101’e yükseldi. Artık net bir şekilde görüyoruz ki, Türkiye ihracatta yaptığı bu atılımın meyvelerini toplamaya başlamıştır. Enerji dahil doğrudan dış ticaret fazlası vereceğimiz günler yakındır.”

ANADOLU’DAN YAPILAN İHRACAT HIZLA ARTIYOR

Birim ihracat değerinin de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 1.44 dolara yükseldiğini söyleyen İsmail Gülle, “Miktar bazında ihracatımız ise yüzde 4 artarak 16.2 milyon ton oldu. Aralarında Almanya, ABD, İsrail ve İspanya’nın da dahil olduğu tam 27 ülkeye ihracatta rekor kırdık. İsrail ve İspanya’da geçen ay yoğun bir katılımla ticaret heyetleri gerçekleştirmiştik. Akabinde gelen bu başarı bizler için sevinç kaynağı oldu.16 ilimiz, tarihinin ihracat rekorlarını kırdı. Yeni yatırımlar devreye girdikçe Anadolu’da ihracatımız hızla artmaya devam ediyor. Nisan ayında, Yozgat’ın ihracatını 4 katına, Nevşehir’in 2.5 katına çıkardığını özellikle vurgulamak istiyorum. Bayramdan önce ihracatımızın yükseliş ivmesine ivme katacak, yeni yatırımlarla daha yüksek ihracat rakamlarına vesile olacak yeni destek paketi de açıklandı” dedi.