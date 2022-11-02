Japon eşi aldığı acı haberle yıkıldı... Usta oyuncu Rıza Akın 65 yaşında hayatını kaybetti

Kerr, Süt ve Ben O Değilim gibi Türk sinemasının önemli filmlerinde rol alan; aktör, yazar ve gazeteci Rıza Akın 65 yaşında hayatını kaybetti. Rıza Akın için 3 Kasım Perşembe günü Atlas Sineması’nda tören düzenlenecek. Ünlü oyuncu, 4 Kasım Cuma günü Adana’da defnedilecek.

Birçok başarılı projede yer alan en son ‘Sevmedim Deme’ filmiyle beyaz perdede boy gösteren oyuncu Rıza Akın hayatını kaybetti.

Acı haberi oyuncu Menderes Samancılar, Twitter’dan yaptığı paylaşımla duyurdu: Canım kardeşim Rıza Akın’ı kaybettik.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

65 yaşındaki Rıza Akın rahatsızlanınca hemen hastaneye kaldırılmış yapılan kontrollerin ardından beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı. Hemen ameliyata alınan usta oyuncunun tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu.

19 KASIM’DA JAPONYA’YA GİDECEKLERDİ

2019 yılında Adana’da Rıza Akın ile evlenen Japon Miho Shimotashiro, bu sabah aldığı acı Haber ile yıkıldı. Çiftin 2. Dünya Savaşı sonrası Japon Yemek kültüründeki değişimleri araştırmak üzere 19 Kasım’da Japonya’ya gitmeyi planladıkları öğrenildi.

95’inci Akademi Ödülleri için ‘Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film’ adayı, yapımcılığını Vildan Erşen’in, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu’nun üstlendiği Kerr filmi olarak belirlendi. Rıza Akın en son Kerr filmiyle kamera karşısına geçti. Film 22 Nisan’da vizyona girecek.

Oyuncular Sendikası’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘Değerli üyemiz Rıza Akın hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun’ ifadelerini yer verildi.

Oyuncu Devrim Yakut’ta acı haberin ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Çok şaşkın ve çok ama çok üzgünüm…Güle güle canim Rıza Akın… Devrin daim olsun.”

RIZA AKIN KİMDİR?

Rıza Akın 15 Eylül 1957 tarihinde Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi’nde ortaokul yıllarında tanıştı. Tiyatroya olan ilgisi Akın’ın hayatını değiştirdi. Eğitim için Ankara’ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu’nda profesyonel oldu. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim fakültesinde okudu ve gazetecilik yapmaya başladı. Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana’da sürdürdü. 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu’nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü. Birbirinden başarılı projelerde yer alan Akın, en son ‘Sevmedim Deme’ filminde rol almıştı.