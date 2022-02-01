Dönüşü Muhteşem Oldu

Dönüşü Muhteşem Oldu

Eski Türkiye güzelleri Zeynep Yılmaz uzun süredir yurt dışında olan seksi güzel Türkiye dönüşü muhteşem oldu. Yaptığı single çalışmalarını bitiren ve hızlı bir şekilde piyasa giren Yılmaz ; teklifler gelmeye başladı bayramdan sonra Kıbrıs’a iki otel hafta sonları program teklifi alan Zeynep Yılmaz “Yurt dışında bir evlilik yaptım olmadı oralarda çalışmalarıma modellik yapmaya başladım tekrar ailemin yanında olmak için Türkiye’ye kesin dönüş yaptım iyi ki geldim zaten eski den beri albüm çıkarma fikrim vardı

onun yaparak tekrar dönüş yaptım her sey çok güzel olaçağina emimi söyledi

İstanbul’da bir kaç mekan görüşmelerim oldu biraz konser vermek için menajerlerim çalışmalar yapıyor şimdi ilk Kıbrıs teklifi var bakalım inşallah iyi olacağını belirti.