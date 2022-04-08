YENİ MALATYASPOR’UN 3 ÇOCUKLU EVLİ, ESKİ BAŞKANI ÇAPKINLIKTA YAKALANDI!

Önceki gün istifa eden Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, salı akşamı bir alışveriş merkezinde kız arkadaşıyla görüntülenince büyük panik yaşadı.

Sabah Gazetesi’nden Gökhan Gökduman’ın haberine göre Yeni Malatyaspor’un evli ve üç çocuklu eski başkanı Adil Gevrek, salı akşamı İstanbul’daydı.

Zincirlikuyu’daki bir AVM’de kız arkadaşı ile görüntülenen Gevrek, “Beni neden çekiyorsun, magazinlik biri değilim” diyerek muhabirden fotoğrafların silinmesini istedi.

Olumsuz yanıt alan Gevrek, bu kez “Bu fotoğrafların çıkmaması lazım, bunu aramızda, ikimize de zarar gelmeyecek şekilde halledelim” dedi.

Yüzünü saklamaya çalışan kadın ise “Ben Adil Bey’in danışmanı ve borsa uzmanıyım” dedi.

Gazetede verilen bilgiye Adil Gevrek, olayın ardından telefonla ulaştığı muhabire “O fotoğrafları istersen basabilirsin, ben yanımdaki kadın zarar görmesin diye sana sert davrandım” dedi.