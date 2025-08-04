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DONALD TRUMP’TAN SYDNEY SWEENEY’E ŞAŞIRTAN DESTEK!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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ABD’li oyuncu Sydney Sweeney, rol aldığı reklam filmi nedeniyle Nazi propagandası yapmakla suçlandı. Reklamda, oyuncunun genetik özelliklerinin kot pantolona uygun olduğunun ima edilmesi, sosyal medyada büyük tepki çekti. Beyaz üstünlüğünü savunduğu iddia edilen reklam kısa sürede yayından kaldırıldı.

REKLAMDA IRKÇILIK İDDİASI

Reklamın içeriği, birçok kişi tarafından ırkçılık, soykırım ve Nazi ideolojisi ile ilişkilendirildi. Tepkiler, Sweeney’in siyasi görüşüne kadar uzandı ve tartışmalar büyüdü.

TRUMP: “REKLAMINA BAYILIYORUM”

Tartışmaların büyümesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump da konuya dahil oldu. Oyuncunun Cumhuriyetçi Parti’ye kayıtlı olduğunu öğrenen Trump, “Ah, şimdi reklamına bayılıyorum. Sydney kayıtlı bir Cumhuriyetçiyse, reklamının harika olduğunu düşünüyorum” dedi.

SWEENEY’İN SABUN GİRİŞİMİ DE GÜNDEMDE

Sydney Sweeney, kısa süre önce kullanılmış banyo suyundan sabun üretmesiyle de gündeme gelmişti. Oyuncunun bu sıra dışı girişimi sosyal medyada karışık tepkiler aldı.

DONALD TRUMP’TAN SYDNEY SWEENEY’E ŞAŞIRTAN DESTEK!
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