Dolarla nafaka icralık oldu

Cem Yılmaz oğlu Kemal için ödediği 10 bin dolarlık nafakanın liraya çevrilmesi için dava açmış ve nafaka olarak 70 bin lira ödemesine hükmedilmişti. Cem Yılmaz oğlu için 70 bin lira ödemeye başladı. Ahu Yağtu, mahkeme kararının henüz kesinleşmediğini ve nafakanın 10 bin dolar ödenmesi gerektiğini belirterek Cem Yılmaz’ı icraya verdi. Cem Yılmaz da mahkemeye başvurarak icranın durdurulmasını istedi.

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu 2012 yılında evlendi. Çiftin bu evliliğinden 9 yaşında olan ‘Kemal’ adında bir erkek çocukları dünyaya geldi.

Ancak Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu’nun evlilikleri uzun sürmedi. Çift, 2013 yılında Beykoz Aile Mahkemesi’nde ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle ‘anlaşmalı’ olarak boşandı.

Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, baba Cem Yılmaz’ın çocuğu için aylık 10 bin dolar iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

AYLIK 70 BİN LİRA NAFAKA ÖDEYECEK

Cem Yılmaz, boşanmanın ardından 8 yıl sonra yeniden mahkemeye başvurarak Ahu Yağtu’ya çocuğu için ödediği aylık 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması için dava açtı.

Kur farkından dolayı nafakanın aydan aya yükseldiği anlatılan dilekçede, “Cem Yılmaz’ın çocuğu için ödediği aylık nafakada da artış meydana gelmektedir. Zaten nafaka dışında çocuğun eğitim, sağlık gibi tüm giderlerini babası Cem Yılmaz karşılamaktadır. İleriki zamanlarda Üniversite eğitimini dahi babası karşılayacaktır. Tüm bu nedenlerle nafakanın Türk lirası cinsinden 40 bin liraya indirilmesini istiyoruz” denildi.

İstanbul Aile Mahkemesi, Cem Yılmaz’ın açtığı davayı kısmen kabul ederek Cem Yılmaz’ın eski eşine ödediği nafakayı dolar cinsinden Türk lirasına çevirdi. Mahkeme, Cem Yılmaz’ın çocuğu için eski eşi Ahu Yağtu’ya aylık 70 bin lira ödemesine hükmetti.

İCRAYA VERDİ

Ahu Yağtu avukatı aracılığıyla karara itiraz ederek dosyayı Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Yılmaz, mahkeme kararı kesinleşmeden nafakayı 70 bin lira olarak yatırınca Ahu Yağtu bu kez kararın kesinleşmediğine dikkat çekerek “Kanunen nafakayı 10 bin dolar yatırmalı” diyerek Yılmaz’ı icraya verdi.

İCRA İŞLEMİNİN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Eski eşi Yağtu’nun kendisini icraya vermesi üzerine Cem Yılmaz da avukatı aracılığıyla İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak icra işleminin kaldırılmasını istedi.

Yılmaz’ın avukatı tarafından icra hukuk mahkemesine verilen dilekçede, nafaka bedelinin mahkemece aylık 70 bin TL olarak belirlendiği, nafaka hükümlerinin ortadan kaldırıldığı yeni bir düzenleme yapıldığı belirtildi. Dilekçede, “Son verilen mahkeme kararı yok sayılarak eski hükümlere göre talep edilen nafakaya ilişkin icra emrinin iptaline karar verilmesini talep ederiz” denildi.