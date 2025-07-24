Doğaya Tutkusuyla Bilinen CEO, Fil Saldırısında Yaşamını Yitirdi

Güney Afrika’nın en ünlü doğal yaşam alanlarından biri olan Gondwana Özel Doğal Yaşam Alanı, milyonlarca dolarlık servetiyle tanınan genç CEO’su FC Conradie’nin trajik ölümüyle sarsıldı. Doğaya ve özellikle fillere duyduğu büyük sevgiyle bilinen 39 yaşındaki Conradie, sabah saatlerinde parkta altı tonluk bir erkek filin ani ve şiddetli saldırısına uğradı.

Doğaya Olan Tutkusu Hayatına Mal Oldu

FC Conradie, parkta sık sık filleri gözlemleyen, fotoğraflayan ve onların doğal yaşamına duyduğu ilgiyi yakın çevresiyle paylaşan bir isimdi. Salı günü yaşanan olayda, bir anda sinirlenen filin önce dişleriyle saldırdığı, ardından ise Conradie’nin üzerine defalarca basarak onu ağır şekilde yaraladığı bildirildi. Olayın hemen ardından gelen korucuların müdahalesi yetersiz kaldı ve üç çocuk babası CEO, hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Gondwana’da İkinci Fil Saldırısı

FC Conradie’nin ölümü, Gondwana Doğal Yaşam Alanı’nda son bir yıl içerisinde yaşanan ikinci ölümcül fil saldırısı oldu. Geçtiğimiz yıl mart ayında da yine parkta çalışan bir personel, benzer şekilde filin saldırısına uğrayarak yaşamını yitirmişti. Uzmanlar, parkta fillere karşı daha fazla güvenlik önlemi alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

Ailesi ve Çalışanları Yasta

Yaşanan trajedinin ardından Conradie’nin eşi La-ida ve üç çocuğu derin bir üzüntü yaşarken, Gondwana ekibi ve ziyaretçiler de büyük bir şok içerisinde. Doğal yaşam alanının sembol isimlerinden biri olan FC Conradie’nin fillere olan tutkusu, sevenlerinin hafızasında her zaman yaşayacak.