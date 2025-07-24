6G’de Saniyede 280 Gbps Hız: Çin’den Tarihi Başarı

Çin’in önde gelen mobil operatörü China Mobile, 6G teknolojisiyle yeni bir dönemin kapılarını araladı. Şirket, 2025 Çin İnternet Konferansı’nda yaptığı duyuruyla, kurduğu küçük ölçekli 6G test ağında saniyede 280 gigabit (Gbps) veri aktarım hızına ulaşarak büyük bir rekora imza attı. Bu olağanüstü hız sayesinde, 50 GB boyutundaki bir dosya yalnızca 1,4 saniyede indirilebiliyor. Başka bir deyişle, her iki saniyede bir 4K çözünürlükte film indirmek artık mümkün hale geliyor.

China Mobile’ın bu başarısı, mevcut 5G teknolojisinin sınırlarını da aşmış oldu. 6G testlerinde ulaşılan 280 Gbps hızı, 5G’nin maksimum teorik hızından tam 14 kat daha yüksek. Uzmanlara göre bu gelişme, iletişim teknolojilerinde çığır açan bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Artan veri hızı sayesinde, endüstriden eğitime, sağlık hizmetlerinden eğlence sektörüne kadar birçok alanda yeni uygulamaların önü açılacak.

Dünyanın İlk Küçük Ölçekli 6G Test Ağı

China Mobile’ın bu rekoru, dünyanın ilk küçük ölçekli 6G test ağı üzerinde gerçekleştirildi. Şirket, Çin genelinde yürütülen dört büyük bilimsel projede öncü rol üstlenirken, daha ileri araştırmalar için 10 farklı test merkezi kurdu. Bu merkezlerde hem altyapı geliştirme hem de yeni nesil teknolojilerin denenmesi için yoğun çalışmalar yürütülüyor.

Çin’in 6G teknolojisi yatırımları, sadece hız rekorlarıyla sınırlı kalmıyor. Uzmanlar, bu gelişmelerin yakın gelecekte akıllı şehirler, nesnelerin interneti (IoT), sürücüsüz araçlar ve gerçek zamanlı yüksek çözünürlüklü video iletiminde önemli devrimler yaratacağını belirtiyor. Ayrıca, endüstriyel otomasyon, uzaktan tıp ve artırılmış gerçeklik gibi alanlarda da 6G teknolojisinin büyük kolaylıklar sağlayacağı vurgulanıyor.

6G ile Dijital Dönüşümde Yeni Bir Sayfa

China Mobile’ın öncülüğünde yürütülen bu projeler, Çin’in küresel telekomünikasyon yarışında bir adım öne çıkmasını sağladı. Yetkililer, 6G teknolojisinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla, ülkede dijital dönüşümün daha da hızlanacağını ifade ediyor. China Mobile’dan yapılan açıklamada, geleceğin iletişim altyapısı için yapılan bu yatırımların, hem ulusal hem de küresel ölçekte teknoloji standartlarını yeniden belirleyeceği bildirildi.

Sonuç olarak, China Mobile’ın 6G testlerinde elde ettiği saniyede 280 Gbps’lik hız, dijital çağda veri aktarımının geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Önümüzdeki yıllarda 6G teknolojisinin daha da gelişmesiyle birlikte, internet hızları ve iletişim altyapısı hiç olmadığı kadar ileri seviyelere taşınacak.