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Hakan Bayrakçı’dan 2. tur için 3 senaryo! Canlı yayında tek tek oran verdi…

Hakan Bayrakçı’dan 2. tur için 3 senaryo! Canlı yayında tek tek oran verdi…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Mayıs 2023 - 12:44

28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için Sonar Araştırma sahibi Hakan Bayrakçı’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İlk turdaki oy oranlarını en doğru şekilde tahmin eden anket şirketlerinden olan Sonar’ın sahibi Bayrakçı, Sinan Oğan’ın yüzde 5.2’lik oy oranının 3 farklı senaryoya göre nasıl dağılabileceğini açıkladı. İşte Sinan Oğan’ın tarafsız kalma, Erdoğan’ı destekleme veya Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararına göre yüzde 5.2’lik oy oranının 2. turdaki dağılımı…

Hakan Bayrakçı’dan 2. tur için 3 senaryo! Canlı yayında tek tek oran verdi… - Sayfa 1

14 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına giden Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için 28 Mayıs’ta yeniden oy kullanacak. Sandıkların yüzde 100’ünün açıldığı seçimlerde; yüzde 49.52 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüzde 44.88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışmaya hazırlanırken, herkes ilk turda yüze 5.17 oy oranına sahip olan Sinan Oğan’ın tavrını merak ediyor…

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Hakan Bayrakçı’dan 2. tur için 3 senaryo! Canlı yayında tek tek oran verdi… - Sayfa 2

14 MAYIS SEÇİMİNİ DOĞRU TAHMİN ETMİŞTİ

Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve adayların oy oranlarını en doğru şekilde tahmininde bulunan Sonar Araştırma’nın sahibi Hakan Bayrakçı, ikinci tura dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Hakan Bayrakçı’dan 2. tur için 3 senaryo! Canlı yayında tek tek oran verdi… - Sayfa 3

DİKKAT ÇEKEN 2. TUR TAHMİNİ

İlk tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranının yüzde 48.8; Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranının yüzde 44.1 ve Sinan Oğan’ın oy oranını yüzde 3.5 olarak açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Bayrakçı, CNN Türk’ye yaptığı açıklamada; Sinan Oğan’ın oylarının ikinci turda nasıl dağılacağını açıkladı.

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Hakan Bayrakçı’dan 2. tur için 3 senaryo! Canlı yayında tek tek oran verdi… - Sayfa 4

SİNAN OĞAN’IN OY DAĞILIMI İÇİN 3 FARKLI SENARYO

Henüz bir anket sonucuna ulaşmadıklarını sadece tahminlerini açıkladığının altını çizen Bayrakçı, 3 farklı senaryoya göre muhtemel oy geçişlerini belirtti.

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Hakan Bayrakçı’dan 2. tur için 3 senaryo! Canlı yayında tek tek oran verdi… - Sayfa 5

Bayrakçı; Sinan Oğan’ın tarafsız kalma, Erdoğan’ı destekleme veya Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararına göre yüzde 5.2’lik oy dağılımının nasıl olacağını şu şekilde açıkladı:

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Hakan Bayrakçı’dan 2. tur için 3 senaryo! Canlı yayında tek tek oran verdi… - Sayfa 6

Sinan Oğan, tarafsız kalırsa;

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Hakan Bayrakçı’dan 2. tur için 3 senaryo! Canlı yayında tek tek oran verdi… - Sayfa 7

Yüzde 1.8 Kemal Kılıçdaroğlu’na gider

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Hakan Bayrakçı’dan 2. tur için 3 senaryo! Canlı yayında tek tek oran verdi… - Sayfa 8

Yüzde 1,8 Recep Tayyip Erdoğan’a gider

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Hakan Bayrakçı’dan 2. tur için 3 senaryo! Canlı yayında tek tek oran verdi… - Sayfa 9

Yüzde 1.6 sandığa gitmez.

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Hakan Bayrakçı’dan 2. tur için 3 senaryo! Canlı yayında tek tek oran verdi… - Sayfa 10

Sinan Oğan, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldığını açıklarsa;

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Hakan Bayrakçı’dan 2. tur için 3 senaryo! Canlı yayında tek tek oran verdi… - Sayfa 11

Yüzde 2,2 Kemal Kılıçdaroğlu’na gider

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Hakan Bayrakçı’dan 2. tur için 3 senaryo! Canlı yayında tek tek oran verdi… - Sayfa 12

Yüzde 1,0 Recep Tayyip Erdoğan’a gider

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Hakan Bayrakçı’dan 2. tur için 3 senaryo! Canlı yayında tek tek oran verdi… - Sayfa 13

Yüzde 2,0 sandığa gitmez

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Hakan Bayrakçı’dan 2. tur için 3 senaryo! Canlı yayında tek tek oran verdi… - Sayfa 14

Sinan Oğan, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldığını açıklarsa;

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Hakan Bayrakçı’dan 2. tur için 3 senaryo! Canlı yayında tek tek oran verdi… - Sayfa 15

Yüzde 1,8 Kemal Kılıçdaroğlu’na gider

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Hakan Bayrakçı’dan 2. tur için 3 senaryo! Canlı yayında tek tek oran verdi… - Sayfa 16

Yüzde 2,0 Recep Tayyip Erdoğan’a gider

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Hakan Bayrakçı’dan 2. tur için 3 senaryo! Canlı yayında tek tek oran verdi… - Sayfa 17

Yüzde 1,4 sandığa gitmez.

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Hakan Bayrakçı’dan 2. tur için 3 senaryo! Canlı yayında tek tek oran verdi… - Sayfa 18

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