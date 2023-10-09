CHP’de olaylı kongrenin kazananı belli oldu!

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. İl başkanlığı için Özgür Çelik ile Cemal Canpolat yarıştı. CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, bugün Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik’in il başkanı olabilmek için yarıştığı kongrede Divan Başkanlığı’nı eski CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal yaptı. Her iki adayın da talebi doğrultusunda blok liste önergesi oy çokluğuyla kabul edilirken oy kullanma işlemi için de 13 sandık kuruldu.

Kırmızı liste Canpolat’ın belirlediği delegelerden oluşurken beyaz listede Çelik’in seçtiği delegeler yer aldı. Beyaz listede İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer alırken kongrenin Divan Başkanı Çetin Soysal’ın da her iki listede de olması dikkat çekti.

Partinin 4-5 Kasım’da yapılacak 38. Olağan Kurultayı’na gidecek 196 delegenin de seçildiği kongrede Özgür Çelik, 660 delegeden 342’sinin oyunu alarak il başkanı seçildi. Cemal Canpolat ise 310 oyla rakibinin 32 oy gerisinde kaldı.