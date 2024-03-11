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SERTAB ERENER’İN HAYALİ GERÇEK OLDU

SERTAB ERENER’İN HAYALİ GERÇEK OLDU
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Mart 2024 - 15:20

AKM’DE SERTAB ERENER RÜZGARI

EUROVİSİON’DAN SERTAB ERENER’E DAVET GELDİ

Türk pop müziğinin en başarılı kadın sanatçılarından Sertab Erener,
önceki akşam Kerkisolfej organizasyonun Kral Pop sponsorluğunda
düzenlediği etkinlikte Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera
Salonu’nda sahne aldı.

Sevenlerinin karşısına büyük bir coşkuyla çıkan Sertab Erener,
yıllardır dillere pelesenk olmuş şarkılarını kendisini dinlemeye gelen
binlerce seveniyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Atatürk
Kültür Merkezi’nin kendisi için çok özel bir sahne olduğunu dile
getiren Erener, “Öğrenci yıllarımda burada düzenlenen konserlere
provalara hep gelirdim. O zamanlar hep hayal ederdim, bugün ise bu
sahnede sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyorum” dedi. Yıllar
önce ülkemizi Eurovision’da temsil ederek “Eweryway That I Can”
şarkısı ile birincilik gururunu bizlere yaşatan Sertab Erener, “ Bu
yıl Eurovision’un gerçekleşeceği İsveç’ten davet aldım. Yarışma
gecesinin hazırlıklarına başladım. Sena Şener ile “Eweryway That I
Can” üzerinde oynamalar yapıyoruz. Farklı bir versiyonu Mayıs ayında
sizlerle de paylaşacağız” dedi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede
kalan Sertab Erener, muhteşem performansının yanı sıra enerjisiyle de
büyük alkış aldı.

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