SERTAB ERENER’İN HAYALİ GERÇEK OLDU

AKM’DE SERTAB ERENER RÜZGARI

EUROVİSİON’DAN SERTAB ERENER’E DAVET GELDİ

Türk pop müziğinin en başarılı kadın sanatçılarından Sertab Erener,

önceki akşam Kerkisolfej organizasyonun Kral Pop sponsorluğunda

düzenlediği etkinlikte Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera

Salonu’nda sahne aldı.

Sevenlerinin karşısına büyük bir coşkuyla çıkan Sertab Erener,

yıllardır dillere pelesenk olmuş şarkılarını kendisini dinlemeye gelen

binlerce seveniyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Atatürk

Kültür Merkezi’nin kendisi için çok özel bir sahne olduğunu dile

getiren Erener, “Öğrenci yıllarımda burada düzenlenen konserlere

provalara hep gelirdim. O zamanlar hep hayal ederdim, bugün ise bu

sahnede sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyorum” dedi. Yıllar

önce ülkemizi Eurovision’da temsil ederek “Eweryway That I Can”

şarkısı ile birincilik gururunu bizlere yaşatan Sertab Erener, “ Bu

yıl Eurovision’un gerçekleşeceği İsveç’ten davet aldım. Yarışma

gecesinin hazırlıklarına başladım. Sena Şener ile “Eweryway That I

Can” üzerinde oynamalar yapıyoruz. Farklı bir versiyonu Mayıs ayında

sizlerle de paylaşacağız” dedi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede

kalan Sertab Erener, muhteşem performansının yanı sıra enerjisiyle de

büyük alkış aldı.