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Diyarbakır’da Tribünler Kırmızı Cephe İle Renklenecek

Diyarbakır’da Tribünler Kırmızı Cephe İle Renklenecek
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06 Ağustos 2021 - 13:43
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Diyarbekir’da Kırmızı Cephe adıyla taraftar derneği ve tribün grubu kuruldu.

Diyarbekir’da Kırmızı Cephe adıyla taraftar derneği ve tribün grubu kuruldu.
Diyarbekirspor’un efsane taraftar grubu Kardeşler Grubunda yer almış isimlerin de bulunduğu taraftarlardan sorumlu yönetici Orhan Tuma, dernek başkanı Fırat Güneş ve Hakan Varanlar ile tribünlerde faaliyet gösterecek. Yeni yerinde faaliyete başlatan grup, kentteki binlerce genci çatısı altında toplayarak statlara çekmeyi amaçlıyor. Taraftarlardan sorumlu yönetici olan Orhan Tuma, amaçlarının tribünlere renk ve kalite getirmek olduğunu söyledi.
Grubun bünyesinde Diyarbakırspor tribünlerinde uzun yıllar yer alan deneyimli isimlerin yanı sıra kalbi Yeşil Kırmızılı renklerin başarısı için atan gençler olacağını belirten Tuma, “Diyarbekirspor’un maçlarına giderek destek vereceğiz. Kentin spor branşlarının gelişmesi için her konuda destek vereceğiz. Küfür ve şiddete izin vermeyeceğiz. Her açıdan yeni bir soluk ve heyecan getirmek istiyoruz. Bütün halkımızı ve gençlerimizi Kırmızı Cephe taraftar grubumuza bekliyoruz. Şu an yoğun bir talep var. Herkes güvenle buraya gelebilir” dedi.

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