LGS Maratonu Sona Erdi: Gözler Şimdi Tercihlerde!

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran 2025’te yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla erişime açtı.

Öğrenciler sınav sonuçlarını meb.gov.tr ve sonuc.meb.gov.tr adreslerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabiliyor. Aynı zamanda öğrencilerin sınavla öğrenci alan liselere giriş için tercih süreci de netleşti. Tercihler 14 Temmuz–24 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 30 binin üzerinde tercih danışmanlığı birimi kurulduğu belirtildi. Bu birimlerde öğrencilere ve velilere ücretsiz rehberlik hizmeti verilecek. Tercih sonuçları ise 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.