Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Diyarbakır’da enkaz altında kalanlar kurtarılıyor… ‘Ses geliyor mu?’

Diyarbakır’da enkaz altında kalanlar kurtarılıyor… ‘Ses geliyor mu?’
2 views
06 Şubat 2023 - 10:16

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalardaki enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor. Diyarbakır Bağlar’da yıkılan bir binanın altında kalan aile fertleri kendilerini kurtarmaya gelenlerle iletişime geçti.

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen yıkıcı depremin ardından yıkılan binalardaki enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor. Diyarbakır Bağlar’da yıkılan bir binanın altında kalan aile fertleri kendilerini kurtarmaya gelenlerle iletişime geçti. Deprem altında yardım bekleyen bir genç, “Ablamın durumu iyi. Kardeşim de arkamda. Kardeşimden ses geliyor” diyerek kurtarılanlarla konuştu.

Diyarbakırda enkaz altında kalanlar kurtarılıyor... Ses geliyor mu

 

“KARDEŞİM TEPKİ VERİYOR, SES GELİYOR”

Bağlar’da depremde yıkılan binanın altında kalanlar olduğu bildirildi. Bunun üzerine bölge sakinleri seferber oldu.
Enkaz altında görüntülenen bir genç, “Ablam, kardeşim ve ben buradayız. Kardeşim tepki veriyor. Ses geliyor” dedi.

Kurtarmaya gelenlerle enkaz altındaki gencin konuşması anbean kameraya yansıdı.

Deprem bölgesinde enkaz üzerinde yoğunluk olmaması, kurtarma ekiplerine destek olunması istendi.

GÜN AĞARDI, 7 KATLI APARTMANIN ENKAZI ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır’da yerle bir olan 7 katlı bina enkazı gün ağarınca ortaya çıktı. 7.4 büyüklüğündeki depremi en çok hisseden illerden olan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tesisler kavşağında bulunan 7 katlı bir bina yerle bir oldu. Çok sayıda yaralı çıkartılırken, ekipler enkaz arama çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakırda enkaz altında kalanlar kurtarılıyor... Ses geliyor mu

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş’a deprem sonrası havadan bakışKahramanmaraş’a deprem sonrası havadan bakış
Prof. Ahmet Ercan açıkladı! Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi?Prof. Ahmet Ercan açıkladı! Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan depremle ilgili son dakika açıklaması… Can kaybı ve yaralı sayısı artıyorCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan depremle ilgili son dakika açıklaması… Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor
THY’den deprem bölgesine ek seferTHY’den deprem bölgesine ek sefer
Kahramanmaraş’taki 7.4’lük depremin ardından AFAD’dan açıklamaKahramanmaraş’taki 7.4’lük depremin ardından AFAD’dan açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Artçı sarsıntı binayı böyle yıktı! O anlar an be an görüntülendi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
GÜÇLÜ AURA
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kahramanmaraş’a deprem sonrası havadan bakış
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gaziantep Valisi Davut Gül: 531 göçük oluştu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prof. Ahmet Ercan açıkladı! Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AFAD acı bilançoyu açıkladı! 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan depremle ilgili son dakika açıklaması… Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
10 ili deprem vurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyarbakır’da enkaz altında kalanlar kurtarılıyor… ‘Ses geliyor mu?’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4’lük deprem sonrası spor dünyasından taziye ve geçmiş olsun mesajları!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının duyurulacağı tarihi açıkladıOcak 30, 2023-10:06 am
Fenerbahçe – Kasımpaşa maçından sonra herkes Enner Valencia ve Arda Güler’i konuşuyor!Ocak 30, 2023-10:02 am
Sancaktepe’de kan donduran olay! Baba ve 3 çocuğu ölü bulunduOcak 27, 2023-5:28 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarOcak 27, 2023-5:26 pm
Danimarka Elçisi Dışişleri’ne çağrıldı: Bu tutum kabul edilemez!Ocak 27, 2023-5:22 pm
Yılın ilk enflasyon tahmini belli oldu!Ocak 26, 2023-11:24 am
PKK’ya yeni operasyon! 480 personel katılıyorOcak 26, 2023-11:19 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !