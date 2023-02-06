Diyarbakır’da enkaz altında kalanlar kurtarılıyor… ‘Ses geliyor mu?’

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen yıkıcı depremin ardından yıkılan binalardaki enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor. Diyarbakır Bağlar’da yıkılan bir binanın altında kalan aile fertleri kendilerini kurtarmaya gelenlerle iletişime geçti. Deprem altında yardım bekleyen bir genç, “Ablamın durumu iyi. Kardeşim de arkamda. Kardeşimden ses geliyor” diyerek kurtarılanlarla konuştu.

“KARDEŞİM TEPKİ VERİYOR, SES GELİYOR”

Bağlar’da depremde yıkılan binanın altında kalanlar olduğu bildirildi. Bunun üzerine bölge sakinleri seferber oldu.

Enkaz altında görüntülenen bir genç, “Ablam, kardeşim ve ben buradayız. Kardeşim tepki veriyor. Ses geliyor” dedi.

Kurtarmaya gelenlerle enkaz altındaki gencin konuşması anbean kameraya yansıdı.

Deprem bölgesinde enkaz üzerinde yoğunluk olmaması, kurtarma ekiplerine destek olunması istendi.

GÜN AĞARDI, 7 KATLI APARTMANIN ENKAZI ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır’da yerle bir olan 7 katlı bina enkazı gün ağarınca ortaya çıktı. 7.4 büyüklüğündeki depremi en çok hisseden illerden olan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tesisler kavşağında bulunan 7 katlı bir bina yerle bir oldu. Çok sayıda yaralı çıkartılırken, ekipler enkaz arama çalışmalarına devam ediyor.