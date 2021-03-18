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‘Ramo’nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

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‘Ramo’nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
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18 Mart 2021 - 19:00
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‘Ramo’nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

 

Show TV’nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo’nun merakla beklenen 36. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ramo’nun sorumluluğunda olan yüklü miktarda paranın çalınması gerilimi artırırken, bu çarpıcı olaydan sonra Ramo ve Kudret’in arasında yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oluyor.

'Ramo'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
RAMO’DA NELER OLACAK?

Ramo, büyük patronların dünyasına girmiştir artık. Kendisine verilen ilk görev, yüklü miktardaki bir parayı yurt dışına çıkarmaktır. Oysa bu küçük işler Ramo’nun umurunda bile değildir! Onun asıl amacı patronların kurduğu bu sistemi yerle bir etmektir. Hasan, Afet’in gönlünü yeniden kazanmaya ve onu eve dönmeye ikna etmeye çalışırken Sibel de bambaşka bir maceranın içindedir; Doğu’nun annesini bulmaya çalışıyordur. Aynı amaçla hareket eden Nehir’le yolları kesişen Sibel’in başı büyük belaya girer. Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmeye çalışırken, Sibel’in başının belada olduğunu öğrenir. Ramo, her yandan sıkışmıştır.

Yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo’da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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