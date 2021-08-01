Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Suç Duyurusu!

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı, hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kamu görevinden çıkarılması istemiyle Cumhurbaşkanlığı’na başvurdu.

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı, hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, adli yıl açılışında yaşananlar nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’nın görevden el çektirilmesi istemiyle, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kamu görevinden çıkarılması istemiyle Cumhurbaşkanlığı’na başvurdu.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar’ın haberine göre, Erbaş hakkındaki dilekçeyi teslim etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gittiğini, birçok sivil polisin çevresini sardığını söyleyen Eminağaoğlu, “Israrıma rağmen dilekçemin kaydı yapılmayıp, tarih ve sayı numarası verilmedi. Dilekçemi başvuru bürosuna bırakıp çıkmam istendi” dedi. Görevi sırasında 1969’da yaşamını yitiren İmran Öktem’in cenazesinin kılınmasına izin verilmediğini, eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün bu durumu 31 Mart vakası olarak nitelendirdiğini anımsatan Eminağaoğlu, “Bu adli yıl açılışı da farklı kimliklerle yaşanan yeni bir 31 Mart vakası olmuştur. Ancak bunu yaşatanların sıfat ve konumları gözetildiğinde bu saldırı geçmiştekilerden de ağır” ifadelerini kullandı. Eminağaoğlu, dilekçesinde, laik hukuk düzeninde Diyanet’in şeriata göre değil, laik hukuk düzenine göre hareket etmek durumunda olduğunu vurguladı.